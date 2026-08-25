Tiene 29 años con una panadería latina en EE.UU. y cuenta cómo fue que enfrentó al exjefe de la Patrulla Fronteriza

Manolo Betancur lleva 29 años al frente de Manolo’s Bakery, una panadería de Charlotte que se convirtió en un punto de referencia para la comunidad latina de la ciudad de Carolina del Norte. El empresario colombiano llegó a Estados Unidos con 900 dólares y, con el paso de los años, construyó su negocio que volvió a ser escenario de un enfrentamiento por políticas migratorias con el exjefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino.

Cómo fue el encuentro entre el colombiano y Gregory Bovino

“El domingo 23 de agosto, Manolo Betancur, propietario de la panadería Manolo y defensor desde hace mucho tiempo de la comunidad inmigrante de Charlotte, confrontó al excomandante general de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino”, informó el local a través de un comunicado en redes sociales.

Según el testimonio, el colombiano “se negó a permitirle el acceso, diciéndole que no era bienvenido en sus instalaciones ni en Charlotte”.

Colombiano enfrenta al exjefe de la Patrulla Fronteriza

El episodio ocurrió cuando ambos llegaron prácticamente al mismo tiempo al estacionamiento de Manolo’s Bakery. Betancur dijo que observó preocupación entre las personas que estaban allí y decidió acercarse al exfuncionario para preguntarle qué hacía en el lugar.

Bovino respondió que tenía derecho a permanecer allí, según lo que contó Betancur a Univision.

Ante la negativa del exfuncionario a retirarse después de marcarle que era “propiedad privada” y no podía quedarse, el colombiano redobló la apuesta: “Le dije: ‘Tú ya eres un civil, tienes que respetar la ley de este país’”.

El intercambio se prolongó durante aproximadamente 40 minutos. El exagente estaba acompañado por un camarógrafo y un equipo de producción que registraba imágenes en el exterior del establecimiento.

Según las imágenes compartidas por el colombiano y su relato, el exfuncionario se mostró con un camarógrafo en el estacionamiento de la panadería Facebook Manolo's Bakery

El colombiano sostuvo que durante la conversación recibió acusaciones relacionadas con su posición frente a la inmigración.

“Yo me asusté cuando lo vi. Todo el tiempo estaba esperando un enfrentamiento, pero nunca pensé que iba a ser con Bovino”, indicó.

La discusión entre el colombiano y Bovino por el ingreso a la panadería en Charlotte

Durante el encuentro, Bovino identificó a Betancur y lo relacionó con el cierre que había realizado durante los operativos migratorios conocidos como Charlotte’s Web de noviembre de 2025.

Según el empresario, el exfuncionario lo llamó “el héroe de los ilegales” y mencionó su decisión de proteger a quienes se encontraban dentro del negocio.

El colombiano también relató que Bovino manifestó su intención de ingresar a la panadería. El propietario rechazó esa posibilidad y le comunicó que “no tenía autorización para entrar”.

Manolo Betancur, propietario de una reconocida panadería en Charlotte, relató un tenso altercado con el exjefe de la patrulla fronteriza Gregory Bovino Facebook Manolo's Bakery / Jen Golbeck - FR172329 AP

“Fue una confrontación muy fuerte entre dos personas que tienen un pensamiento muy diferente, pero tampoco hubo gritos y en ningún momento nos pasamos de nuestras casillas”, aclaró el dueño de la panadería.

Qué dijo Bovino sobre el encuentro con el panadero en Carolina del Norte

A través de publicaciones en la red social X, el exjefe de la Patrulla Fronteriza dio su versión sobre el encuentro y los operativos migratorios. Bovino insistió en que él nunca entró a la panadería de Manolo y compartió incluso un video que, según él, muestra la historia completa de lo sucedido afuera del establecimiento.

El mensaje de Gregory Bovino luego del encuentro con el latino en la panadería de Charlotte, Carolina del Norte Captura de pantalla

Durante la grabación, se muestra un fragmento de la charla en la que el colombiano le reclamó que el 90% de los detenidos durante las redadas en Charlotte tenían su color de piel.

En ese contexto y más allá de lo que dijo en el video, Bovino negó que las autoridades federales tomen “como blanco a personas por el color de su piel”. “Están tomando como blanco a personas que están aquí ilegalmente”, escribió en respuesta a Betancur.

El exfuncionario explicó que si la población que cruza la frontera de forma ilegal está inclinada hacia un grupo demográfico específico, “es una consecuencia aritmética, no una conspiración” que la mayoría de los arrestos muestren ese mismo perfil.

“Eso no es racismo. Es solo como se ven los datos cuando aplicas la ley real”, señaló. Para Bovino, la presencia ilegal es el único criterio real de las detenciones y “todo lo demás es solo ruido”.

Gregory Bovino compartió el momento donde tiene un tenso intercambio con un latino

El cierre de Manolo’s Bakery durante los operativos del ICE y la Patrulla Fronteriza

La actividad empresarial de Betancur quedó vinculada a la situación de los inmigrantes después de los operativos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Patrulla Fronteriza en Charlotte.

Betancur contó que el 15 de noviembre observó desde las inmediaciones de su establecimiento cómo agentes detuvieron a personas en la vía pública.

Manolo Betancur, propietario de una reconocida panadería en Charlotte, relató un tenso altercado con el exjefe de la patrulla fronteriza Gregory Bovino Facebook Manolos Bakery

Según su relato, varios vehículos sin identificación visible llegaron al lugar y de ellos descendieron agentes y personas con uniformes militares. Betancur afirmó que migrantes fueron reducidos y trasladados.

Aunque ya tenía ciudadanía estadounidense, aseguró que las imágenes le hicieron pensar qué ocurriría si una situación similar le tocara a él. “No persiguen a criminales. Persiguen a panaderos como yo”, dijo Betancur en ese momento.

Ante el temor entre clientes, trabajadores y familiares, decidió cerrar temporalmente la panadería durante aquel fin de semana. La medida buscaba evitar que quienes acudieran al establecimiento quedaran expuestos a los operativos.

Según el reciente comunicado de Manolo’s Bakery, la panadería había reportado pérdidas de entre US$50.000 y US$64.000 debido al operativo Charlotte’s Web.