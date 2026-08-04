Gregory Bovino, exjefe de la Patrulla Fronteriza vs. Markwayne Mullin: “Por él no estamos viendo deportaciones masivas”

El exjefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Gregory Bovino, apuntó en declaraciones recientes contra Markwayne Mullin, secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). En un mensaje en redes sociales, lo acusó de ser el responsable de la disminución en deportaciones masivas, en medio de las críticas por su discurso sobre la reforma migratoria.

Las críticas de Bovino contra Mullin por las deportaciones masivas

Durante la última semana, Mullin enfrentó duras críticas tras pronunciar un discurso sobre la reforma migratoria que fue percibido por sectores conservadores como una contradicción a la agenda de deportaciones masivas impulsada por el presidente Donald Trump. En este escenario, Bovino fue tajante con su mensaje en X contra el secretario del DHS.

Gregory Bovino escribió un mensaje en redes sociales contra Markwayne Mullin y lo acusó de ser el responsable de una disminución en las deportaciones masivas @GregoryKBovino

“Vaya, Mullin dio una clase magistral sobre cómo dar respuestas terribles durante una sola entrevista”, indicó sobre el discurso, al citar un video en el que el funcionario de seguridad nacional remarca la necesidad de optimizar el programa de visas para extranjeros.

“Escucha cómo explica cortésmente por qué tu seguridad pasa a segundo plano frente a sus lobistas”, agregó.

Bovino aludió a su cargo en el DHS y sentenció: “Ahora sabes por qué no estamos viendo deportaciones masivas…”

En una publicación posterior, el exjefe de la Patrulla Fronteriza sostuvo que Mullin anunciaba con orgullo casi 900 mil naturalizaciones en 12 meses, y cuestionó su enfoque en la inmigración legal.

“Celebra tu reemplazo siempre y cuando se haga legalmente, sin mencionar que el 80% de los inmigrantes legales votarán por los demócratas”, añadió.

Para concluir, se refirió a los comicios de noviembre e inquirió: “¿Y nos preguntamos por qué vamos a perder las elecciones de medio término?”.

Bovino, con amplia experiencia en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), se desempeñó como comandante general y alto cargo de la Patrulla Fronteriza.

En el cargo, lideró varias operaciones de control migratorio hasta su salida en marzo de 2026, luego de los operativos en Minnesota.

Las críticas a Markwayne Mullin por su discurso sobre la reforma migratoria

Las palabras de Bovino surgen de la Reunión de Verano de la Asociación Nacional de Gobernadores, cuando Mullin hizo declaraciones que encendieron las alarmas entre sus aliados políticos. En primer lugar, afirmó que Estados Unidos necesita una reforma migratoria real.

“No hemos tenido una reforma migratoria real desde 1959. Hay una razón. Es política”, manifestó.

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, se defendió de las críticas en redes sociales y remarcó: "Ninguna amnistía para los inmigrantes" AP foto/Jacquelyn Martin

Luego, abogó por modernizar los programas de visas de empleo para solucionar la escasez de mano de obra y fortalecer la economía, con el enfoque en “una solución permanente”. Además, diferenció entre los inmigrantes que buscan un estatus legal y aquellos que no lo hacen.

“Si queremos que nuestra economía crezca, entonces debemos buscar soluciones más permanentes”, expresó.

Más allá de las declaraciones del exjefe de la Patrulla Fronteriza, otros conservadores del Partido Republicano reaccionaron negativamente al discurso de Mullin. El comentarista conservador Robby Starbuck calificó las palabras como “una traición total”.

Por su parte, el republicano Steve Bannon declaró a Politico: “Mullin es la persona equivocada en el momento equivocado para el puesto equivocado; en un momento en que necesitamos centrarnos en las ‘deportaciones masivas’, nos encontramos con un defensor de la amnistía”.

El discurso de Mullin que despertó críticas en el Partido Republicano

La activista republicana Laura Loomer pidió el despido de Mullin, mientras que el activista conservador Robby Starbuck escribió que “la debilidad que proyecta es inquietante”, según consignó Forbes.

Ante la polémica que despertó el discurso, el funcionario escribió en su cuenta de X: “NINGUNA amnistía para los inmigrantes ilegales. Nunca. Somos una nación de leyes. Si estás presente ilegalmente en Estados Unidos de América, serás detenido y deportado. Punto".

Deportaciones masivas: cuántas expulsiones registró EE.UU. en 2026

Pese a las críticas de Bovino, las estadísticas oficiales muestran deportaciones de migrantes en aumento en Estados Unidos. Según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), citados por ABC News, el número total de expulsiones durante el año fiscal 2026 ascendía a 356.389 a fines de julio.

De este modo, las deportaciones de este año se encaminan a superar el récord establecido por la administración de Barack Obama. En el año fiscal 2013, se expulsó a 438.421 personas, y aún le quedan dos meses más al presente año fiscal, que termina el 30 de septiembre.

A su vez, el ICE tiene actualmente a 65.765 personas en centros de detención, de las cuales el 60% tiene antecedentes penales. Del año corriente, junio registró el mayor número de arrestos, con poco más de 43.000 entre el ICE y la CBP. Esto equivale a un promedio de 1438 detenciones diarias.