Mientras avanza la contienda rumbo a las primarias republicanas, Casey DeSantis, esposa del gobernador de Florida, Ron DeSantis, es un eje central en su trayectoria. Desde hace tiempo, diversos analistas ven su influencia en la campaña de su marido. Su experiencia como expresentadora de televisión, madre y sobreviviente del cáncer de mama, además de su trabajo como primera dama del estado, hacen que muchos reconozcan su poder y la nombren incluso “el arma secreta”, la estratega detrás de los pasos del republicano. En una entrevista de Fox News con Harris Faulkner se sinceró sobre sus diferentes facetas y lo que le espera en las elecciones de 2024.

El medio citado produjo la serie Family in Focus y la última parte se estrenó esta semana. “Creo que una mira este papel con mucha humildad”, contestó Casey DeSantis cuando le preguntaron qué la definía como primera dama. “No se trata de mí, sino de estar en condiciones de poder hacer el bien en nombre de la gente del estado y, con suerte, del país”, agregó.

Ron y Casey DeSantis también estuvieron en el programa Fox & Friends, conducido por la presentadora Ainsley Earhardt Instagram/@aearhardt

De acuerdo con un análisis de hace unos meses de Politico, la expresentadora tiene un evidente protagonismo en la carrera de su esposo. “Ella es el poder detrás del trono”, le dijo al periodista del medio citado un miembro de un grupo de presión republicano. Así, desde que se anunció la campaña oficial, Casey estuvo en varios de los eventos, mientras posaba frente a las cámaras y, recientemente, añadió las participaciones por separado para tratar de persuadir a posibles votantes.

En la reciente entrevista con Fox News, DeSantis recordó cómo fue su batalla contra el cáncer de mama luego de que recibió su diagnóstico en 2021. Como lo ha hecho en otras ocasiones, destacó el trabajo de su esposo: “El día que al final me enteré fue Ron el que me lo dijo porque no podía escuchar a los médicos, no quería oír ninguna de las opiniones. No sabía si iba a ver a mis hijos graduarse en la guardería, y mucho menos si iban a ir al instituto o verlos pasar por el altar, así que tuve en él un hombro sobre el que llorar”.

Casey DeSantis ha hablado en diferentes espacios sobre el rol que tuvo su esposo en su lucha contra el cáncer

En respuesta, el gobernador de Florida también elogió el trabajo de su compañera de vida. “Hice mi papel como lo que un buen marido debe hacer, pero ella realmente luchó duro”, dijo. “Y te diré, una vez que lo hicimos público, la cantidad de oraciones que recibimos de Florida y de todo el país realmente impulsó su espíritu y el mío”. Finalmente, la primera dama fue declarada libre de cáncer en 2022.

La razón por la que Casey DeSantis no habla con sus hijos del cáncer de mama

En otra entrevista reciente para NBC News, ambos se sinceraron sobre la razón por la que nunca no les contaron a sus hijos sobre la enfermedad: Madison, Mason y Mamie, sobre la experiencia. “Hubo momentos en los que pasaba por seis rondas de quimioterapia. Pasaba por seis semanas de radiación y tres cirugías. No podía levantarme ni hacer muchas cosas. No podía levantar a mi hijo de tres años cuando quería que lo abrazara. Tuve que decirle un poco de mentiras, que a mamá le duele el brazo. Que tengo que volver al hospital por mi brazo. Hasta el día de hoy no tienen idea de lo que pasó”.

Casey DeSantis se presentó en un evento en Iowa para apoyar a su marido, Ron DeSantis

La primera dama de Florida agregó que nunca les habló sobre su batalla porque “no son lo suficientemente mayores como para entender lo que eso significa”. No obstante, planea decírselos en algún momento. En esta campaña electoral, hizo su primera aparición pública el mes pasado, en un suburbio de Des Moines, Iowa, mientras hablaba de los roles de padres que siguen en su hogar. Como parte de su estrategia, relanzó la iniciativa Mamas for DeSantis en junio pasado, con la misión de movilizar tanto a madres como abuelas en la nueva contienda.