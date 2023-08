escuchar

El programa E-Verify permite que los administradores de las empresas puedan confirmar si sus empleados tienen la documentación en regla para poder trabajar en Estados Unidos. A partir del 1º de julio, cuando entró en vigor la ley SB1718 en Florida, las compañías con más de 25 empleados deben registrar a su personal, como parte de las medidas impulsadas por el gobernador Ron DeSantis para frenar la inmigración ilegal. Debido a las altas condenas que conlleva infringir la legislación, dos organizaciones de abogados instaron a los propietarios de negocios a mantenerse dentro del margen legal.

Tanto la American Immigration Lawyers Associtation (AILA) y la Americans for Immigrant Justice (AIJ) enviaron un recordatorio sobre cuáles son las condenas que impone esta ley. “Es una infracción que cualquier persona, a sabiendas, emplee, contrate, reclute o remita, por sí misma o por cuenta ajena a un extranjero que no esté autorizado para trabajar en Estados Unidos desde el 1º de julio de este año”. Asimismo, emitieron varias recomendaciones:

Verificar los documentos falsos, dado que la ley penaliza a los empleadores si fallan en la verificación de la autorización de empleo, a la vez que criminaliza a los extranjeros que usan documentos sin validez.

Comprobar a los trabajadores con la herramienta E-Verify, cumpliendo los plazos fijados cada vez que haya una nueva incorporación al personal.

La contratación de trabajadores en Florida está supeditada a la aprobación de antecedentes mediante el sistema E-Verify (Foto de CHANDAN KHANNA / AFP) CHANDAN KHANNA - AFP

Ambas organizaciones destacan que la medida no obliga a los empleadores a volver a revisar otra vez a los miembros del personal que ya están en E-Verify. Asimismo, no se permite continuar con el contrato laboral en caso de que se descubra que el trabajador no tiene autorización legal.

La AILA manifestó que los empleadores tienen 30 días para corregir cualquier incumplimiento a la ley. Si no utilizan el sistema E-Verify tras meses en un período de 24 meses, tendrán una multa de US$1000 por día hasta que se presente la prueba de cumplimiento.

¿Cómo funciona E-Verify en Florida?

Antes de esta ley, el uso de este sistema era obligatorio para los empleadores públicos y privados que colaboraban con gobiernos estatales y locales. No obstante, luego se amplió este requisito a todas las empresas privadas con un mínimo de 25 empleados.

A partir del 1º de julio es obligatorio el uso de E-Verify para las empresas con más de 25 trabajadores en Florida Unsplash

Los empresarios pueden inscribirse a través del sitio oficial. Quienes lo usen deberán colocar un aviso, en inglés y en español, en el lugar de contratación. Cuando una persona acepte la oferta de trabajo y se siga tanto el proceso del formulario como el registro en la plataforma, esta última hará una comparación con los datos tienen las autoridades y le dará el empleador un resultado en un plazo de tres a cinco segundos.

Las conclusiones que muestra son: empleo autorizado o no confirmación provisional. Es importante destacar que no se proporciona al empleador detalles sobre la ciudadanía, estatus migratorio o documentos. Si aparece “no confirmación provisional” significa que la información que se introdujo a partir del formulario no es la que tienen los registros de las autoridades. Ello no quiere decir que la persona no esté autorizada para trabajar en EE.UU., por lo cual hay plazo para corregir la discrepancia. De no ser así, no podrá avanzar la contratación.