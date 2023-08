escuchar

Una joven fue arrestada el miércoles pasado por dos oficiales de la policía en Bonita Springs, una ciudad ubicada en el condado de Lee, en Florida, ya que trató de darle dinero a una vendedora de flores que estaba parada en la calle Imperial Parkway. Mientras la detenida gritaba por ayuda, otra persona grababa el momento en el que la inmovilizaban.

“¡Solo traté de darle US$20. Acabo de intentar darle a esta señora US$20, por favor envíame (el video)”, le grita Annika Olson a la mujer que graba su detención. “Relájate, relájate”, le pide uno de los oficiales, según se entiende en la grabación.

Al ver las imágenes en TikTok, los usuarios condenaron la detención: “Dios mío, mi prometido siempre me compra esas rosas de la salida”; “Qué triste, espero que ella esté bien”; “¡Ayudémosla, por favor! Esto debe escalar a la gerencia superior del departamento de policía”; “Espero que esté bien, eso no es correcto”, fueron algunas de las reacciones.

Así detuvieron a una mujer por intentar ayudar a una vendedora de flores

El furor que causó este clip, tomado por la usuaria @arelyyy38, provocó que la oficina del sheriff diera una explicación sobre la causa del arresto. “El 16 de agosto de 2023, los oficiales llevaban a cabo una investigación en Bonita Springs que involucraba a Norma García, quien vendía mercancía en la Imperial Parkway, en violación de la Ordenanza del Condado 28-123″, señalan las primeras líneas de la publicación, en la cual se limitaron los comentarios.

“La investigación llevó más tiempo, ya que la Sra. García es una nacionalizada nicaragüense que hablaba solo español, al parecer solo tenía identificación nicaragüense y había sido previamente deportada de los Estados Unidos en septiembre de 2022″.

Annika Olson fue detenida por querer darle dinero a una vendedora de flores en Florida @leesheriff / Instagram

En otra parte del comunicado se indica que la vendedora de flores ya había sido advertida. “Mientras se investigaban los hechos e identidad de la Sra. García, una transeúnte, Annika Olson, conducía por el lugar y detuvo su vehículo en el carril de conducción en Imperial Parkway. Luego se acercó”, sigue el texto. “Bloqueó el carril de tráfico y creó un peligro de seguridad para otros conductores, la Sra. García y ella misma”.

El motivo del arresto de Olson fue por negarse a cumplir las órdenes legales de la policía o bombero y por resistirse a la detención, señala la explicación oficial.

La detenida se defiende y da su versión de los hechos

Tras pagar una fianza y quedar en libertad, la mujer dio una entrevista al medio WINK News y aseguró que los policías emplearon la fuerza y que nunca le explicaron la razón de su detención. “No me dijeron que me iban a arrestar antes de que me arrojaran encima de ese auto de policía. Nunca dijeron que pusiera las manos detrás de la espalda. Nunca dijeron: ‘Estás bajo arresto’. Literalmente, me golpearon encima de un vehículo de policía”.

Olson aclaró que tampoco quiso poner a nadie en riesgo. “Vi que había (policías) cerca de ella (la vendedora), pero no entendí que la estaban arrestando”, contó la mujer al canal NBC2 News. “Nunca tuve la intención de que pasara nada”. Asimismo, enfatizó que desconocía que ayudar a los vendedores era ilegal.

“No tenía idea de que mendigar era ilegal, la gente lo hace todo el tiempo”, comentó. “Entiendo que es peligroso para ellos, pero si alguien se está poniendo en esa situación en este calor de verano, obviamente, lo está haciendo por desesperación, no porque quiera estar allí”, agregó.