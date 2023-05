Por qué Casey DeSantis podría cumplir un rol crucial en la carrera presidencial del gobernador de Florida

escuchar

Casey DeSantis, esposa del gobernador de Florida, Ron DeSantis, es una figura central en su trayectoria. Desde hace algún tiempo, muchos la ven como su “arma secreta”, un antídoto social para su marido. A sus 42 años, todas sus facetas hablan por ella, como expersonalidad de televisión, superviviente del cáncer de mama y madre de tres hijos pequeños. En el proyecto del político republicano está inusualmente relacionada con un rol crucial, según numerosas entrevistas de los últimos años de exempleados, partidarios, donantes actuales, legisladores estatales y federales, grupos de presión de Florida y profesionales de la política. “Ella es diferente a cualquier primera dama en mi extensa memoria”, describió el estratega Mac Stipanovich, de Tallahassee.

El sábado por la noche, mientras subía al escenario en un evento en Iowa, dio un discurso en el que elogió a su marido, al que calificó como “un buen padre” y “la encarnación del Sueño Americano”. Casey trazó su biografía desde Jacksonville, hasta Dunedin, en la bahía de Tampa, para pasar a la Universidad de Yale, la facultad de Derecho de Harvard, el Ingreso a la Armada, su nombramiento como juez general, el viaje a Irak, la elección del Congreso y la de gobernador, describió el medio Politico, que analizó el protagonismo de la primera dama de Florida en la posible carrera presidencial de DeSantis.

El verdadero rol de Casey DeSantis

El medio citado mencionó que otros que han trabajado con ella la consideran la asesora más importante de su esposo, en un círculo muy íntimo. “Ella es el poder detrás del trono”, le dijo al periodista un miembro de un grupo de presión republicano. No obstante, la figura de Casey DeSantis también preocupa a quienes la conocen, puesto que al tener tanta influencia en su marido puede “acentuar, incluso exacerbar su arrogancia, paranoia y ambición desmedida, porque son rasgos que comparten. Él no estaría donde está sin ella. Puede que no llegue a donde quiere por su culpa”.

“Siempre ha sido un ‘ellos’”, declaró a Politico una fuente que los trata desde antes de su primera postulación al Congreso. Casey y Ron DeSantis se conocieron en 2006 jugando golf, según describió el gobernador en su reciente libro. Su primera cita fue ese mismo día, en un Beef ‘O’ Brady’s.

Para ese entonces, Jill Casey Black, quien había crecido en Troy, Ohio, una pequeña ciudad conservadora, ya tenía una carrera forjada. Estudió en el College of Charleston, en Carolina del Sur, en el que se graduó en agosto de 2003 con una licenciatura en Economía y una especialización en Francés.

Cuando conoció a su futuro esposo, ya había empezado una carrera como reportera y presentadora de televisión. Ambos se casaron en septiembre de 2009 en Disney World. En 2012, con la presentación de DeSantis como candidato al Congreso y ante su dificultad para hablar de cosas triviales, “Casey siempre estaba con él y ella llenaba ese vacío”, expresó Bev Slough, una de las otras candidatas. “Hacía mucho hincapié en ella. En todos sus discursos, casi siempre empezaba hablando de ella, o a los dos minutos ya la había mencionado”, agregó. “Ella fue quien realmente impresionó a la gente más que él”, aseguró el exalcalde de Jacksonville, John Delaney, en 2020.

Desde entonces, la actual primera dama lo acompañó en su camino. Al dar a luz a su primer hijo, lo ayudó a hacer entrevistas para su personal. Fue a su vez su estratega mediática y aplicó sus conocimientos profesionales. “Estaba al tanto de todos los correos electrónicos e invitaciones”, afirmó un antiguo empleado a Vanity Fair el año pasado. “Si Casey decía salta, sacábamos el trampolín”.

En 2018, fue ella quien lo presentó en su evento para su primera carrera de gobernador, dio a luz a su segundo hijo e hizo campaña con él. En la noche de las elecciones, DeSantis la llamó su “partidaria más significativa y valiosa”.

Una primera dama poco convencional

Alejada de la figura de otras primeras damas, Casey DeSantis incluso eligió para sí misma la oficina que normalmente usaba el jefe de gabinete y también participó en la toma de decisiones. “No te equivoques. La razón por la que hay tanta rotación y la ha habido dentro de las filas de DeSantis a lo largo de los años”, alegó un consultor republicano, “es que si te metes en el lado equivocado de Casey DeSantis, te vas”.

En 2020, la primera dama dio a luz al tercero de sus hijos. Luego, en octubre de 2021, le diagnosticaron cáncer de mama. En marzo de 2022, tras recibir tratamiento, se consideró que estaba libre del cáncer, a tiempo para la recta final de un año electoral. Ahora, en las polémicas leyes aprobadas por RonDeSantis también habría una esencia suya. Donald Trump apoyó esta idea en noviembre pasado, con un comentario: “Sé más de él que nadie, más allá quizá de su esposa, que es quien realmente dirige su campaña”, dijo a los periodistas en su avión.

En su reciente viaje al extranjero, que para muchos fue considerado el preámbulo del anuncio electoral fue ella quien ocupó el primer plano, en opinión de los asesores. Ahora, se preguntan, de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, si habrá una campaña mucho más compleja de las que hicieron juntos para el Congreso, el Senado y para gobernador. Ansían saber si el círculo íntimo se volverá más grande y con más poder en las decisiones de DeSantis o será lo que siempre ha sido.

