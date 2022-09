Casi le niegan la entrada a Estados Unidos “por culpa” de un cantante y recomendó qué hacer en esos casos

Una joven mexicana vivió momentos de angustia ante los oficiales de migración al querer entrar a Estados Unidos (EE.UU.), luego de que estos quisieran negarle el paso al país por culpa de un cantante.

Aunque pareciera difícil de creer, ella aseguró en su relato que eso fue lo que le ocurrió. Lo hizo a través de TikTok y, según explicó, para alertar a los demás viajeros que puedan llegar a atravesar una situación similar. Si bien en su momento no fue un trance agradable, el relato sí pudo hacerlo con más de una sonrisa.

Todo comenzó cuando Daniela quiso ingresar a territorio estadounidense por tierra. Explicó que en múltiples ocasiones ya había viajado de forma terrestre y aérea. Llegó a la frontera de Piedras Negras en el estado de Coahuila, México, y se posicionó, como siempre, en la fila para entrar a EE.UU. sin mayor problema.

Una tiktoker contó su experiencia con los oficiales migratorios de EE.UU.

Le hicieron la revisión de sus pertenencias y algunas preguntas, pero todo se puso tenso cuando comenzaron a cuestionarla demasiado: “Me hicieron todas las preguntas que pudieron y ya me iban a dejar pasar cuando me dicen qué hay en el bolso y agarran mi celular”, relató la tiktoker en su cuenta @danielagalizar.

Ahí fue cuando todo se complicó, ya que el uniformado tomó el móvil de Daniela y se encontró con una fotografía de Juan Pablo Isaza, el vocalista del grupo Morat, en la cual tenía levantado el dedo mayor, en un gesto claramente ofensivo. Para la mala suerte de la tiktoker, el oficial no sabía de quién se trataba y, al pensar que quizá era una mala broma, o un signo de agresividad, la mandó a realizar dos revisiones más.

“Yo procesé: lo puede tomar como una ofensa, que lo hice a propósito. Dije: ‘ya, no me van a dejar pasar’”, fue lo que pensó, y con los nervios de punta, en ese momento, según relató después.

Y es que el oficial migratorio no creyó la versión de que era un artista, así que ella tuvo que pasar por dos filtros más hasta que las autoridades confirmaron que efectivamente era un cantante.

Esta era la foto de Juan Pablo Isaza por la que casi no la dejan entrar a EE.UU. @danielagalizar/TikTok

La cómica reacción de los usuarios

A pesar de que estuvo a punto de que le denegaran el paso al país norteamericano, ahora toma su experiencia con gracia. Tanto que logró transmitirla para todos los usuarios de la red social que vieron su video. Muchos se divirtieron con lo que contó y le dejaron todo tipo de reacciones.

“Ok quiero ver esa foto”, “Te amo Juan Pablo, si me dejan en Colombia por vos no me quejo”, “Te hubieras puesto a cantarle un tema al de seguridad y comprobaba que era cierto lo que decías”, “No manches esto es oro puro. Recuérdenme poner un Tom Holland cuando viajo”, “Aquí en la frontera de Piedras Negras son muy exagerados por la situación de los migrantes”, le dijeron.

Además, otra persona recalcó cuál era el secreto que esta tiktoker trataba de dar para la siguiente vez que intentaran entrar a EE.UU.: “Ya saben, cuando viajen cambien el fondo de pantalla”.