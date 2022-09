Es modelo de OnlyFans, lloró desde su Tesla por la gente sin hogar y la fulminaron en redes: “Desgarrador”

Las redes sociales suelen mostrar historias de todo tipo, así como el mejor y el peor lado de las personas. Según la percepción de los usuarios, esto último fue lo que le ocurrió a la influencer Mikaela Testa, luego de que publicara un video en el que expuso a personas que vivían en Los Ángeles en casas de cartón, pero desde un lujoso carro Tesla valuado en más de 140.000 dólares. Su reputación se vio empañada por los malos comentarios que recibió en las redes sociales.

La modelo de OnlyFans viajó junto a una de sus mejores amigas a California y se dio un paseo por la ciudad ya mencionada a bordo de un vehículo de renta. Durante su travesía, lo filmó todo para después postear un clip, a través de su cuenta @mikaelatesta, con diferentes fragmentos de video que mostraban cada uno de los lugares que visitó.

En la grabación, se observó el momento en que fue a un restaurante exclusivo de Hollywood y después siguió su paso como turista. De pronto, se encontró con la zona Skid Row, caracterizada por albergar los hogares de las personas de bajos recursos: había casas de cartón y algunas otras improvisadas que la gente hace con lo que tiene a la mano.

Acabaron en redes a una tiktoker por llorar por la pobreza extrema desde un Tesla

Es ahí cuando ella aseguró que lamentaba la situación: “Conducir por estas calles fue muy desgarrador, no podía dejar de llorar. Ni siquiera pude pasar, no iba a salir del auto, así que me lo perdí”, narró la joven de 22 años en su video viral. Lo que no se imaginó es que esta situación la llevaría a recorrer todas las redes sociales y ser objeto de duras críticas.

Y es que instantáneamente después de mostrar el barrio, lanzó otros comentarios que no tenían nada que ver con el tema. Comenzó a comparar el dinero de Australia, de donde ella es originaria, con el de Estados Unidos: “¿Qué país tiene el mejor dinero? ¿El dinero asutraliano de plástico lavable o el dinero americano con manchas de sangre? El americano es tan estético, me encanta mucho más”, aseguró mientras mostraba a la cámara dos billetes de denominación 100 para compararlos entre sí.

Muchos usuarios de las redes sociales catalogaron esta acción como algo insensible, ya que en un momento se filmó mientras lloraba por la pobreza extrema en la que vivían las personas con casas de cartón y después “presumía” sus billetes de altas denominaciones.

Las críticas que recibió la joven

Después de observar las condiciones precarias en las que vivían algunos estadounidenses, se mostró muy sensible. Aunque después continuó con su recorrido y eso le mereció todo tipo de comentarios en su perfil de TikTok.

La tiktoker mostró dos billetes en cámara después de llorar por la pobreza

Recibió tantas críticas e insultos por tal acción, que finalmente decidió desactivar la sección de opiniones de ese video. Pero eso no detuvo a la comunidad virtual, ya que sus integrantes se trasladaron a otros de sus clips para dejarle saber lo que pensaban de ella.

Para muchas personas, fue inapropiado que Mikaela expusiera la situación de esas personas mientras paseaba en un automóvil Tesla y exhibía sus lujos frente a ellos.