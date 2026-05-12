Cavaliers empata serie ante Pistons con una segunda parte de récord de Mitchell

Los Cleveland Cavaliers derrotaron el lunes 112-103 a los Detroit Pistons y colocaron un empate 2-2 en esta semifinal de la Conferencia Este de la NBA, en un duelo marcado por una descomunal segunda mitad de 39 puntos de Donovan Mitchell

La estrella de los locales terminó con un total de 43 puntos, ya que antes del descanso apenas había anotado cuatro tantos

Los 39 puntos de Mitchell son la mayor cantidad para una mitad de un partido de playoffs igualado con Sleepy Floyd, que logró esa marca en 1987

El escolta All Star entró en combustión a la vuelta del vestuario encargándose de 16 puntos en un parcial de 23-0 de los Cavaliers que cambió el rumbo del partido

Los Pistons, que tenían una ventaja de 56-52 al descanso, se vieron con una desventaja de 19 puntos después del acelerón de los Cavaliers, en el que pasaron seis minutos sin anotar

El propio Mitchell, apoyado por el veterano James Harden (24 puntos), se encargó de mantener después a distancia a los Pistons en combinación con una descomunal actuación en defensa de Evan Mobley

El pívot, que anotó 17 puntos, fue una muralla en la pintura de Cleveland con tres robos y cinco tapones

Cade Cunningham, jefe de los Pistons y máximo anotador de estos playoffs, se quedó en 19 puntos mientras el suplente Caris Levert llegó a 24 frente a su exequipo

El quinto asalto de esta igualada serie se disputará el miércoles en Detroit y el sexto el viernes de vuelta en Cleveland

El vencedor de la eliminatoria enfrentará en la final del Este a los New York Knicks, que barrieron la semana pasada a los Philadelphia 76ers por 4-0

En el otro partido del lunes, Los Angeles Lakers de LeBron James pueden despedirse de la temporada en caso de derrota ante el Oklahoma City Thunder, que domina la semifinal del Oeste por 3-0