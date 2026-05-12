Cavaliers empata serie ante Pistons con una segunda parte de récord de Mitchell

Los Cleveland Cavaliers derrotaron el lunes 112-103 a los Detroit Pistons y empataron 2-2 esta semifinal de la Conferencia Este de la NBA, en un duelo marcado por una descomunal segunda mitad de 39 puntos de Donovan Mitchell.

La estrella de los locales terminó con un total de 43 puntos, ya que antes del descanso apenas había anotado cuatro tantos.

Los 39 puntos de Mitchell igualaron la mayor cantidad para una mitad de un partido de playoffs, una marca que había conseguido Eric "Sleepy" Floyd en 1987 con los Golden State Warriors.

A la vuelta del vestuario, Mitchell entró en combustión encargándose de 16 puntos en un parcial de 23-0 de los Cavaliers que cambió el rumbo del partido.

Ninguno de los defensores de los Pistons logró frenar la inspiración del escolta All Star, quirúrgico a la hora de encontrar espacios para clavar sus tiros de media y larga distancia.

Los Pistons, que tenían una ventaja de 56-52 al descanso, se vieron con una desventaja de 19 puntos después del acelerón de los Cavaliers, en el que pasaron seis minutos sin anotar.

En el descanso "Entré al vestuario y les dije a mis chicos: 'Es culpa mía'", reveló Mitchell. "Intenté marcar el tono en ataque, porque no lo había hecho en la primera parte".

El propio Mitchell, apoyado por el veterano James Harden (24 puntos), se encargó de mantener después a distancia a los Pistons en combinación con una descomunal actuación en defensa de Evan Mobley.

El pívot, que anotó 17 puntos, fue una muralla en la pintura de Cleveland con ocho rebotes, tres robos y cinco tapones.

Cade Cunningham, máximo anotador de estos playoffs, se quedó en 19 puntos para Detroit, primer sembrado del Este.

Los Pistons desperdiciaron grandes actuaciones de los suplentes Caris Levert, que firmó 24 puntos frente a su exequipo, y Paul Reed (15) en una gris noche de los titulares Jalen Duren (8), Ausar Thompson (4) y Duncan Robinson (4).

- Mágico Mitchell -

Hasta que llegó el descanso en el abarrotado Rocket Arena, nada hacía presagiar una explosión ofensiva como la que protagonizó Mitchell.

El escolta erró sus seis primeros lanzamientos de campo del partido, incluidos tres desde la línea exterior.

El siete veces All Star estrenó su casillero con un tiro libre cuando sólo quedaban cuatro minutos para el descanso.

Su registro se disparó después con 21 puntos en el tercer cuarto y 18 más en el último.

El recital de Mitchell parecía concluir sin récord cuando el entrenador de los Cavaliers, Kenny Atkinson, sentó a sus titulares a 69 segundos del final con la victoria en el bolsillo.

Sólo 20 segundos después Atkinson tuvo que enviar a sus estrellas de vuelta ante un amago de reacción de Detroit, lo que permitió que Mitchell igualara la marca de Floyd e incluso pudiera superarla si no hubiera fallado un tiro libre a 27 segundos del final.

Fue el tercer partido consecutivo en el que supera la treintena de puntos, una racha que ha permitido a Cleveland remontar el 2-0 en contra con el que empezó la serie.

El quinto asalto se disputará el miércoles en Detroit y el sexto el viernes de vuelta en Cleveland.

El vencedor de esta ronda enfrentará en la final del Este a los New York Knicks, que barrieron la semana pasada a los Philadelphia 76ers por 4-0.

En el otro partido del lunes, Los Angeles Lakers de LeBron James pueden despedirse de la temporada en caso de derrota ante el Oklahoma City Thunder, que domina la semifinal del Oeste por 3-0.