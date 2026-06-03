CBS News despide al veterano de "60 Minutes" Scott Pelley

CBS News despidió el martes al veterano corresponsal de su programa "60 Minutes" Scott Pelley tras choques sobre el futuro del programa, en lo que constituye el último de una serie de cambios bajo la nueva dirección de la cadena.

El año pasado, CBS pasó a formar parte de Paramount Skydance y nombró a Bari Weiss -una crítica de larga data de la política progresista- para dirigir su división de noticias.

Muchos periodistas de CBS News renunciaron tras el nombramiento de Weiss, alegando restricciones a su independencia editorial.

Pelley "copó mi primera reunión con el personal para desacreditarme a mí, mis aptitudes y mis intenciones, con una falta de civismo y un desprecio notables", se quejó Nick Bilton, recién nombrado productor ejecutivo de "60 Minutes".

"Su antipatía hacia el futuro del programa ha quedado clara y manifiesta. Y lo he escuchado", escribió Bilton en una carta de despido el martes por la noche, según CBS News.

"Por lo tanto, escribo en nombre de (CBS News) para informarle que su empleo en CBS queda rescindido con causa, con efecto inmediato", añadió.

En respuesta, Pelley dijo que el nuevo propietario de CBS está dejando de lado la "leyenda" del emblemático programa informativo "aparentemente para granjearse el favor de la administración Trump".

"El mes pasado, 60 Minutes perdió su ADN cuando toda nuestra cúpula directiva y dos de nuestros mejores corresponsales fueron cruelmente despedidos sin causa", escribió Pelley en un comunicado citado por medios estadounidenses.

En la reunión con el personal del lunes, Pelley supuestamente acusó a la directora Weiss de "matar el programa".

CBS, un pilar de la televisión abierta, fue en su día hogar de célebres periodistas estadounidenses como Walter Cronkite y Edward R. Murrow.

Pelley, de 68 años, se incorporó a CBS News en 1989. Anteriormente trabajó como presentador del "CBS Evening News".

Trump ha intensificado su hostilidad de larga data hacia la prensa desde su regreso a la Casa Blanca, ridiculizando con regularidad a ciertos medios como difusores de "noticias falsas".