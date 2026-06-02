Trump cambia de enfoque y da su mayor paso para aumentar el control sobre la IA

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este martes un decreto en el que solicita a las empresas tecnológicas que sometan a la supervisión del gobierno a los nuevos modelos de inteligencia artificial antes de lanzarlos al público, lo que supone un cambio para una Casa Blanca que había promovido una postura de no intervención respecto a esta poderosa tecnología.

El decreto se conoció tras meses de debate en la administración Trump sobre cómo abordar la IA y sus efectos en la ciberseguridad y la seguridad nacional. El mes pasado, Trump retiró un decreto sobre IA —que habría establecido un plazo de hasta 90 días para que el gobierno revisara los nuevos modelos de IA antes de su lanzamiento— apenas unas horas antes de firmarlo.

La firma del martes se produjo tras una reunión celebrada el lunes en la Casa Blanca, en la que el Trump convocó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y a David Sacks, que anteriormente fue el responsable de inteligencia artificial de la administración, entre otros, según informaron dos personas familiarizadas con la reunión confidencial.

Sacks, que se había opuesto al decreto, aprobó una versión revisada después de que el plazo para las revisiones se redujera de 90 a 30 días, indicaron las fuentes. Esto contribuyó a convencer a Trump de que procediera con la firma.

El decreto representa el paso más importante del gobierno de Trump hacia la regulación de la inteligencia artificial. Supone un cambio radical respecto a la postura permisiva que el presidente adoptó al asumir el cargo. Dicho enfoque tenía como objetivo ayudar a las empresas tecnológicas estadounidenses a superar a China e impulsar la economía.

La participación en el sistema de empresas de inteligencia artificial sería voluntaria, según la orden, pero se espera que participen empresas líderes.

Empresas como OpenAI, Google o Anthropic deberán otorgarle al gobierno acceso a sus modelos más potentes durante un plazo de 30 días antes de su publicación, a fin de evaluar los eventuales riesgos de seguridad nacional.

El gobierno estudiará los riesgos de seguridad en los sistemas más avanzados de IA Imagen generada con IA

El gobierno trabajará luego con socios de confianza “que tendrán acceso temprano a los modelos fronterizos cubiertos para promover una innovación segura y reforzar la ciberseguridad de la infraestructura crítica", señala la orden.

El decreto también solicita al secretario del Tesoro que cree un “centro de intercambio de información sobre ciberseguridad en materia de IA, en colaboración voluntaria con la industria de la IA y los operadores de infraestructuras críticas, que coordine y resuelva los conflictos en la detección de vulnerabilidades de software, descubra y valide dichas vulnerabilidades, y coordine y priorice la corrección y la distribución de parches de seguridad".

“Las capacidades avanzadas de IA fortalecen a nuestra nación, pero también introducen nuevas consideraciones de seguridad nacional que requieren una acción coordinada entre departamentos y agencias ejecutivas", dice la orden.

La orden indica que Trump está cambiando su estrategia en materia de IA y asumiendo un papel más activo en la supervisión de las capacidades de esta tecnología.

OpenIA compartirá sus modelos de vanguardia con el gobierno, al igual que sus principales competidores Shutterstock - Shutterstock

Desde su regreso al cargo, había afirmado que el gobierno debería adoptar un enfoque de no intervención en el sector tecnológico e intentó disuadir a los estados de adoptar regulaciones sobre IA a las que se oponía.

El peligro de Mythos

El cambio de rumbo llega tras la preocupación por el modelo Mythos desarrollado por la startup Anthropic, que la empresa se negó a lanzar al público debido a su capacidad para exponer vulnerabilidades en sistemas informáticos, incluidos los de bancos, gobiernos y hospitales. El modelo puede encontrar debilidades de seguridad en códigos informáticos y piratear redes.

La compañía se negó a lanzar el modelo al público e invitó a un pequeño grupo de socios a probar sus capacidades y reparar sus sistemas. Anthropic dijo este que había invitado a 150 organizaciones más a unirse al programa, al que llama Glasswing.

Anthropic debió frenar el lanzamiento de un modelo por su capacidad de penetrar sistemas Patrick Sison - AP

La ventana de 30 días representa un compromiso: el borrador original que se filtró a los medios estadounidenses contemplaba hasta 90 días de acceso previo del gobierno, mientras que las empresas tecnológicas habían presionado para reducir ese plazo a 14 días.

La Casa Blanca parecía estar a punto de presentar la medida durante varias semanas de turbulencias en las que luego daba marcha atrás de forma abrupta.

Trump canceló el mes pasado un acto en el Despacho Oval con ejecutivos de la industria tecnológica porque no le gustó la versión anterior de la orden. Trump manifestó entonces a los periodistas: “Le estamos ganando a China, le estamos ganando a todos, y no quiero hacer nada que se interponga en el camino de esa ventaja”.

Según medios estadounidenses, David Sacks, el inversor de capital de riesgo de Silicon Valley que ejerció como zar de IA y criptomonedas de Trump, llamó al presidente para advertirle que la medida frenaría la innovación y perjudicaría a Estados Unidos en su carrera con China.

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, viene evaluando los posibles impactos de la IA en la seguridad nacional KENT NISHIMURA - AFP

Sacks escribió en X la semana pasada que “la regulación innecesaria es la mayor amenaza para la innovación en Estados Unidos”. Y añadió que ganar la carrera de la IA requería eliminar los “obstáculos burocráticos” de las legislaturas estatales y los políticos de Washington.

Altos funcionarios de la administración, entre ellos Bessent y el vicepresidente, JD Vance, han intensificado en los últimos meses las discusiones sobre el impacto de la inteligencia artificial en la seguridad nacional, la economía y la competencia tecnológica global.

La Casa Blanca considera que mantener la primacía estadounidense en inteligencia artificial constituye un elemento estratégico central en la disputa tecnológica con China, uno de los principales ejes de la política exterior y económica de Trump.

Agencias AP, AFP y Reuters, y diario The New York Times