Se aproxima una tormenta hacia el centro del país: alerta de granizo y tornados en EE.UU. hoy

Una amplia franja del centro de Estados Unidos, desde el norte hasta el sur del país norteamericano, se prepara este miércoles 3 de junio para una nueva ronda de tormentas intensas, con riesgo de granizo de gran tamaño, fuertes ráfagas de viento e inundaciones repentinas.

Tormentas severas en EE.UU.: qué zonas estarán bajo amenaza desde las Dakotas hasta Nuevo México

Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un frente prácticamente estacionario se extenderá a lo largo de las Llanuras y actuará como el principal foco para el desarrollo de tormentas durante este miércoles.

Satélite De La NOAA Hoy

La combinación de aire cálido, humedad proveniente del Golfo de México y perturbaciones atmosféricas en niveles altos favorecerá la formación repetida de lluvias y tormentas eléctricas sobre amplias zonas de las Llanuras y las Montañas Rocosas del sur. Este patrón incrementará el riesgo tanto de fenómenos severos como de precipitaciones abundantes.

El organismo anticipó que las tormentas más intensas podrán desarrollarse desde sectores de las Llanuras del Norte hasta el valle superior del río Mississippi. Además, las lluvias persistentes podrían provocar problemas de anegamientos e inundaciones repentinas en algunas localidades, especialmente donde varias tormentas afecten una misma área durante varias horas.

Riesgo de granizo y tornados aislados en las Dakotas y Minnesota este miércoles

De acuerdo con el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés), existe un nivel dos de cinco de riesgo de tormentas severas para partes del este de Dakota del Norte, Dakota del Sur y el oeste de Minnesota.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) emitió una alerta por tiempo severo en el este de Dakota del Norte, Dakota del Sur y el oeste de Minnesota SPC

Los meteorólogos prevén que durante la tarde y la noche se desarrollarán tormentas organizadas capaces de generar granizo grande a muy grande y fuertes ráfagas de viento. En algunos sectores, especialmente durante las etapas iniciales de las tormentas, también existirá la posibilidad de tornados aislados.

El SPC indicó que la combinación de humedad, inestabilidad atmosférica y fuertes corrientes de viento en altura favorecerá la aparición de superceldas, un tipo de tormenta especialmente intenso. Con el avance de las horas, esos sistemas tenderán a organizarse en líneas de tormentas, lo que aumentará el potencial de vientos severos.

La principal preocupación para las Dakotas será la ocurrencia simultánea de granizo significativo, ráfagas destructivas y lluvias intensas. El riesgo de tornados será más elevado durante las primeras fases del desarrollo de las tormentas, antes de que evolucionen hacia sistemas más extensos.

Inundaciones repentinas en Nuevo México y Texas: las áreas bajo vigilancia por lluvias intensas

El NWS también destacó un riesgo elevado de precipitaciones excesivas sobre sectores del oeste de Texas y Nuevo México, donde la persistencia de tormentas podría generar inundaciones localizadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) alertó sobre anegamientos e inundaciones repentinas en áreas que reciban lluvias consecutivas durante varias horas NWS

Las áreas más vulnerables serán aquellas que reciban tormentas consecutivas durante la tarde y la noche. La circulación atmosférica favorecerá el transporte continuo de humedad desde el Golfo de México hacia las Llanuras, y alimentará nuevas células tormentosas.

Por su parte, FOX Weather señaló que el este de Nuevo México y el Panhandle de Texas permanecerán dentro de una zona con amenaza significativa de inundaciones repentinas. El medio explicó que las tormentas lentas y repetitivas podrán descargar grandes cantidades de lluvia en períodos relativamente cortos.

Aunque estas precipitaciones podrían ocasionar problemas temporales en zonas urbanas y rurales, también contribuirán a aliviar condiciones de sequía extrema que persisten en algunas áreas del sur y centro de las Llanuras.