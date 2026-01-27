Celebridades llaman a protestar contra acciones de la policía migratoria de EEUU

Estrellas de Hollywood, cantantes y personalidades del entretenimiento tomaron las redes sociales para exigir acciones contra la policía migratoria tras la muerte a tiros de dos estadounidenses abatidos por agentes federales en Mineápolis.

Las manifestaciones se han hecho sentir en las alfombras rojas de festivales, estrenos y premios, usualmente libres de la polarización política que divide a la sociedad estadounidense, pero han cobrado más fuerza en las redes luego del tiroteo el sábado en el que murió Alex Pretti, un enfermero de 37 años.

A continuación, algunos de los pronunciamientos de las celebridades que expresaron su descontento contra la arremetida migratoria impulsada por el presidente Donald Trump:

- Pedro Pascal -

El actor chileno-estadounidense Pedro Pascal compartió una serie de publicaciones en Instagram en las que llama a sumarse a un paro nacional para protestar y exigir más transparencia sobre las acciones de la policía migratoria.

"La verdad es una línea divisoria entre un gobierno democrático y un régimen autoritario", escribió Pascal, quien también rindió homenaje a Pretti y a la activista Renee Good, abatida el 7 de enero por agentes federales.

"El pueblo estadounidense merece saber qué pasó", agregó.

- Jamie Lee Curtis -

La actriz ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis también abogó por una protesta nacional, sumándose al clamor en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

"¡Eran estadounidenses! ¡Tiroteados por nuestro gobierno!", escribió en una publicación el domingo con dibujos de los rostros de Pretti y Good. Además, este martes compartió una foto de Mineápolis con la leyenda: "¡Yo creo en Estados Unidos!".

- Martha Stewart -

La empresaria que construyó un imperio económico dando lecciones de estilo de vida acudió a Instagram alentada por su nieta de 14 años, según contó.

"Me siento desanimada y triste cada día (...) porque se nos dice que los inmigrantes, que somos la mayoría o descendemos de ellos, no son bienvenidos", escribió Stewart, de 84 años.

"Por no poder expresar nuestra frustración en manifestaciones pacíficas y porque podamos ser atacados e incluso asesinados por las tropas federales", agregó.

- Katy Perry -

La intérprete de "Firework" utilizó sus redes sociales para exhortar a sus seguidores a llamar a sus representantes en el Senado y ejercer presión por la vía presupuestaria.

"Porque es hora de transformar la rabia en acción", escribió la cantante de 41 años.

- Kerry Washington -

La actriz de "Scandal" explicó, paso a paso, a sus 7,6 millones de seguidores cómo llamar a sus representantes para exigir el bloqueo de recursos financieros destinados a ICE.

"No eres impotente ante lo que está pasando en Minesota", dijo.

"Hay algo que puedes hacer ahora mismo", agregó antes de llamar a la oficina de su representante en California en la Cámara.

- Billie Eilish -

La cantautora de 24 años llamó a las estrellas a levantar la voz en una historia en su Instagram tras la muerte de Pretti.

"Hey, mis colegas celebridades, ¿van a hablar o qué?", escribió Eilish.

Desde entonces, Eilish comparte publicaciones en sus historias de Instagram denunciando los procedimientos de ICE en sus redadas migratorias.