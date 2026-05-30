Preguntas y respuestas sobre las Trump Accounts: descargar aplicación, inscripción y quiénes son elegibles para recibir US$1000

El programa Trump Accounts comenzó una nueva etapa con el lanzamiento de su aplicación oficial el 28 de mayo, que permitirá a padres y tutores administrar cuentas de inversión creadas para menores de edad. El plan contempla un aporte inicial de US$1000 para niños estadounidenses y la posibilidad de realizar contribuciones adicionales.

¿Qué son las Trump Accounts?

De acuerdo con información difundida por el sitio del programa, las Trump Accounts son cuentas de inversión con ventajas fiscales creadas para menores de edad en el marco de la ley Working Families Tax Cuts, aprobada dentro del paquete One Big Beautiful Bill Act.

La iniciativa busca fomentar la construcción de patrimonio desde la infancia mediante instrumentos vinculados al mercado estadounidense. Los fondos se invierten automáticamente en compañías de Estados Unidos y permanecen a nombre del menor, aunque la administración queda bajo la responsabilidad de un padre o tutor hasta que cumpla 18 años.

¿Quiénes pueden recibir el aporte federal de US$1000?

El beneficio está disponible para niños nacidos entre el 1° de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028. Además, deben cumplir dos requisitos adicionales:

Ser ciudadanos de Estados Unidos

Tener un número válido de Seguro Social

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) también señala que pueden abrirse cuentas para otros menores de 18 años, siempre que posean un número de Seguro Social vigente. Sin embargo, esos beneficiarios no recibirán el depósito inicial financiado por el gobierno federal.

Las Trump Accounts funcionan como vehículos de inversión con beneficios fiscales

¿Cómo se realiza la inscripción?

El procedimiento comienza mediante una cuenta del IRS vinculada al sistema de verificación ID.me. Los interesados deben:

Iniciar sesión o crear un usuario en el IRS

Completar y presentar el Formulario 4547

Consultar posteriormente el estado de la solicitud

La agencia estima que todo el trámite demora entre cinco y diez minutos. Para completar la inscripción se requiere:

Un registro en ID.me

El número de Seguro Social del menor

Fecha de nacimiento del niño

Dirección de residencia

¿Dónde se descarga la aplicación oficial?

La aplicación ya está disponible para descarga. Los usuarios podrán obtenerla a través de:

Apple App Store

Google Play

El portal oficial TrumpAccounts.gov

La plataforma permitirá supervisar el saldo, revisar las inversiones y administrar la cuenta desde dispositivos móviles. El Departamento del Tesoro también informó que enviará invitaciones de activación de manera escalonada entre finales de mayo y el 4 de julio. Los correos electrónicos llegarán desde la dirección no-reply@TrumpAccounts.Treasury.gov.

La dependencia federal advirtió que no realizará contactos mediante llamadas telefónicas ni mensajes de texto, por lo que cualquier comunicación de ese tipo debe considerarse sospechosa.

El programa combina un aporte inicial del gobierno con opciones de ahorro a largo plazo

¿Cuánto dinero puede aportarse cada año?

Según la información publicada en TrumpAccounts.gov, las contribuciones adicionales son opcionales. Padres, tutores, organizaciones benéficas y otros aportantes autorizados pueden realizar depósitos en favor del menor.

El límite general establecido para estos aportes es de US$5000 anuales por cada beneficiario. De este monto se excluye el depósito inicial del gobierno federal. La plataforma sostiene que el crecimiento de la cuenta puede producirse incluso sin nuevas contribuciones, aunque los aportes voluntarios permiten aumentar el capital acumulado con el paso del tiempo.

¿Cuándo podrá utilizarse el dinero?

Según explicó CBS News, los fondos no pueden retirarse antes de que el niño cumpla los 18 años, salvo excepciones específicas contempladas por la normativa, como ciertos traspasos autorizados o situaciones vinculadas al fallecimiento del beneficiario.

Una vez cumplidos los 18 años, el titular podrá utilizar los recursos para gastos elegibles, entre ellos:

Educación

Compra de una vivienda

Puesta en marcha de un negocio

El joven podrá mantener la inversión activa para acumular rendimientos o disponer de los fondos conforme a las reglas aplicables.