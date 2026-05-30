El detalle que convierte a una moneda de Estados Unidos en una pieza de hasta US$625 mil: cómo reconocerlo

Una moneda estadounidense acuñada en 1796 se transformó en una de las piezas más valiosas dentro del mercado numismático. Se trata del medio centavo perteneciente a la serie Liberty Cap Right, una emisión histórica cuya variante conocida como “With Pole” puede alcanzar valores cercanos a los US$625 mil cuando presenta niveles de conservación elevados.

Liberty Cap Right: las variantes With Pole y Without Pole que elevan el valor del half cent

De acuerdo con el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), durante los años 1795 y 1797 aparecieron distintas variantes dentro de la serie. Algunas mostraban una pequeña marca similar a una coma debajo de los números “1″ y “7″ de la fecha. Otras reemplazaban el número “1” por una letra “I”.

1796 1/2C With Pole

Sin embargo, el interés de los coleccionistas se concentra en un elemento puntual del diseño en la edición de 1796: el asta ubicada detrás de la figura de la Libertad en el anverso que le da el nombre a la variante “With Pole”. Esa diferencia permite distinguirla de otras emisiones de la misma época denominadas “Without Pole” (sin asta), donde ese detalle no aparece.

Las versiones conocidas como “sin asta” fueron originadas porque el grabador omitió incorporar el poste que sostenía el gorro de la Libertad. Tanto las versiones de 1795 como las de 1796 con esta característica son consideradas escasas.

La serie forma parte de las primeras acuñaciones de cobre realizadas por la Casa de la Moneda de Estados Unidos durante la década de 1790. En ese período se introdujeron diversas modificaciones técnicas vinculadas al peso de los cospeles, los bordes y los troqueles utilizados para fabricar las piezas.

En 1797 surgieron otras particularidades, como la variante “1 sobre 1”, producto de una primera impresión demasiado alta, y la denominada “Gripped Edge”, vinculada a un experimento de borde rugoso extremadamente raro. Después de 1799, el diseño Liberty Cap fue reemplazado por el modelo Draped Bust.

La variante "With Pole" muestra la continuación del mástil por detrás de la figura de la Libertad, mientras que la variante "No Pole" carece de este detalle PCGS

Cómo reconocer el half cent de 1796 With Pole: asta, ceca y detalles clave

El rasgo principal para reconocer esta pieza es la presencia del asta que sostiene el gorro frigio de la Libertad. Los especialistas indicaron que se utilizaron dos troqueles de anverso y uno de reverso para producir las variantes “con asta” y “sin asta”.

Las versiones con asta deben presentar las siguientes características:

Año: 1796.

Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca).

Diseñador: John Smith Gardner.

Borde: plano.

Diámetro: 23,50 milímetros.

Peso: 5,44 gramos.

Tirada: aproximadamente 1390 unidades.

Metal: cobre.

Anverso: la Dama de la Libertad, mirando hacia la derecha, con un asta que sostiene el gorro frigio y se extiende hacia el borde inferior derecho. La palabra “LIBERTY” aparece en la parte superior y la fecha “1796” en la parte inferior.

Reverso: las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” rodean una corona de laurel que enmarca las palabras “HALF CENT”. La corona está sujeta con un lazo en la parte inferior y la denominación “1/200″ se encuentra en la parte inferior central.

Además del diseño, el estado de conservación influye directamente en la cotización. Los ejemplares con calidad Mint State (MS), es decir, monedas que prácticamente no circularon, son los más buscados por el mercado y los que alcanzan cifras récord en subastas internacionales.

Cuánto vale el half cent Liberty Cap Right de 1796 según su estado de conservación

El mercado numismático registró ventas millonarias para esta variante. Un ejemplar clasificado como MS-64 Brown por PCGS y avalado por CAC fue vendido por US$411.250 en una subasta organizada por Stack’s Bowers. Otra moneda con calificación AU58, correspondiente a la categoría “Almost Uncirculated”, fue comercializada en Heritage Auctions por US$158.625.

De acuerdo con las estimaciones actuales de la guía de precios de PCGS, las piezas que logran calificaciones MS66 o superiores pueden llegar a cotizar alrededor de US$625 mil, especialmente cuando conservan brillo original y detalles completos de acuñación.

La pieza AU58 fue vendida en Heritage Auctions por US$158.625 Heritage Auctions

Por qué el half cent With Pole de 1796 alcanza valores de seis cifras en subastas

La rareza de la emisión y la cantidad limitada de ejemplares en excelente estado explican los altos valores que registra en subastas. La mayoría de las monedas conocidas presentan desgaste por circulación, mientras que solo unas pocas mantienen detalles definidos en el cabello de la Libertad, las hojas de la corona y las leyendas.

Las piezas mejor conservadas exhiben superficies marrón satinado, restos de brillo original y una acuñación bien centrada. También pueden presentar pequeñas marcas propias del proceso de fabricación del cobre utilizado a fines del siglo XVIII.