Celtics se recuperan y retoman el liderato en la serie frente a los Sixers

Los Boston Celtics se recuperaron luego de perder el segundo juego de la serie en casa y se impusieron este viernes 108-100 sobre los Philadelphia 76ers, con Jayson Tatum como principal figura con 25 puntos.

El cuadro verde lidera la serie 2-1 después de los primeros tres partidos en la primera ronda de la Conferencia Este.

Tatum, de 28 años y quien se recuperó de manera milagrosa de una lesión de tendón de Aquiles esta temporada, se convirtió en el cuarto jugador en la historia de los Celtics en superar los 3.000 puntos en los playoffs.

"Hemos necesitado de un trabajo en equipo, somos un grupo unido", dijo Tatum a Prime. "Estuve aquí en el pasado y entiendo que hay que hacer de todo para ganar en esta etapa".

"Todas las noches se requiere de algo distinto, hay que hacer todo lo necesario para ganar".

Con una ventaja de tres puntos y con 25 segundos en el reloj en el cuarto período, Tatum tomó la pelota y no lo pensó dos veces para lanzar desde muy lejos de la línea de tres para anotar el triple que sentenció el partido a favor de los visitantes.

El dos veces medallista olímpico con Estados Unidos promedió 21,8 puntos, 10 rebotes y 5,3 asistencias en 21 partidos en la temporada regular que sirvieron como pretemporada para el alero de 2,03 metros.

Jaylen Brown igualó en puntos a Tatum con 25 mientras que Payton Pritchard sumó 15 unidades con cinco triples.

Por los Sixers, Tyrese Maxey fue el máximo anotador con 31 unidades mientras que el joven sensación VJ Edgecombe, que había destacado en el segundo partido, apenas pudo registrar 10 puntos en 41 minutos.

La serie continuará el domingo con el segundo partido consecutivo en el Xfinity Mobile Arena.