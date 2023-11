escuchar

Una chica colombiana que vive en Estados Unidos se desempeña allí como Au pair, un programa de niñeras en el que pueden participar jóvenes de diferentes partes del mundo, como Latinoamérica. En su tiempo en EE.UU., pudo conocer un poco más del país y también de las personas, como muestran los diferentes videos que comparte en su perfil de TikTok. En uno de sus clips recientes, mencionó cuáles fueron las principales diferencias que encontró al salir con hombres estadounidenses y comparar tales citas con las que tuvo en su natal Colombia.

Higieya Sotelo aparece en su cuenta como @imhisome, desde donde dio su testimonio de lo más contrastante entre los chicos de Colombia y de EE.UU. La joven contó que el primer detalle disruptivo para ella fueron los mensajes de texto. “Me desespera un montón. Aquí (en EE.UU.) parece que no supieran que el mensaje de texto existe. Puede ser que no escriban todo el día hasta la noche”, expresó.

En Colombia, la tiktoker estaba acostumbrada a hablar todo el día con las personas con las que salía, incluso a través de fotos, por lo que cuando vio que en EE.UU. no era así, representó un fuerte choque cultural. “Al principio pensaba que era porque yo no les gustaba”, reveló. El siguiente punto que mencionó también estuvo relacionado con este, dado que considera que los hombres colombianos hablan mucho más que los estadounidenses. No obstante, reconoció que así también se corría el riesgo de que no haya exclusividad, desde su perspectiva: “Son lindos, pero pueden ser lindos con todas. Siento que aquí es porque de verdad te toman en serio”.

¿Gringos o colombianos?

Sotelo expuso otra situación en su video: la forma en la que transcurren las citas. Mientras que en Colombia el plan suele no estar tan definido, en EE.UU. tener una salida es más elaborado. “Cuando vas a tener una cita, aquí son superplaneadas y como con una semana de antelación, de hasta donde te van a llevar”. Además, la forma en que todo se convierte en una relación formal también es distinto en la nación norteamericana: “Si ustedes ya tuvieron más de tres citas planeadas, como que ya es algo serio (...) En Colombia, hasta la quinta o séptima cita contigo. No saben en qué momento es algo serio contigo”.

Para el desenlace, Higieya resaltó que le había sentido un mayor peso a la palabra “cita” en EE.UU., dado que allí lo toman como algo más serio. Su veredicto final al tener las dos experiencias fue contundente: “Me gustaría mucho combinar a los colombianos con los gringos, pero si tuviera que elegir tendría más dates (citas) con los gringos, aunque no todos”.

En los comentarios, la comunidad virtual se manifestó a favor de su apreciación: “Soy un hombre estadounidense en el amor”; “Te entiendo. Mi novio es americano y le tuve que hablar mucho sobre lo importante que eran para mí los mensajes en el día”; “Eso es superreal. Yo me siento supermal”; “Estoy saliendo con un hombre y le dije que eso de escribirse sí me molesta mucho”; “Me alegra saber que no soy la única. Choques culturales”, escribieron.

LA NACION