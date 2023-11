escuchar

Para entrar a Estados Unidos no solo es necesario tener la visa aprobada y el resto de la documentación requerida, sino que también es indispensable responder correctamente a las preguntas de un representante de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). Cuando es la primera vez, muchas personas pueden sentirse nerviosas, incluso si no tienen nada sospechoso en su historial. Por esa razón, una turista latina compartió sus infalibles tips para pasar sin problema y habló de lo que no se debe hacer durante el breve interrogatorio.

Con documentos en mano, el agente de la CBP preguntará, aun estando en el aeropuerto, cuál es el motivo del viaje, si se tiene un lugar seguro para llegar, profesión y el tiempo que se pasará en Estados Unidos, entre otras consultas comunes. Yanella Camacho, que cuenta con más de 6000 seguidores en su cuenta de TikTok, hizo un video sobre su experiencia, que describió como “tips para pasar el control de migración con éxito”.

La visa es necesaria para pasar a Estados Unidos Unsplash

“Para entrar a Estados Unidos no solo necesitas la visa, sino documentos e información que sustente tu viaje. Ten tus papeles preparados, como pasaporte, pasaje de ida y retorno”, destacó la joven, quien también invitó a su comunidad virtual a conocer la dirección del hotel o propiedad en la que uno se quedará durante su estancia en EE.UU.

“Lleva un porcentaje en efectivo y tarjetas de crédito. No des información que no te han pedido y mucho menos mientas. Cuando estés a punto de pasar, no uses gorros, lentes y muchos menos tomes fotos”, agregó, y sumó: “Y un tip adicional, no hagas nada que no te hayan indicado”.

Tras ver sus recomendaciones, varios usuarios participaron en los comentarios e incluso expresaron sus propias dudas: “¡Ayuda! Voy por un mes y es mi primera vez, mis vacaciones son de un mes y quiero aprovechar allá, ¿tendré problemas al entrar?”. La tiktoker, quien pasó por el proceso varias veces, le contestó: “Si es tu primera vez y te quedas tanto tiempo, probablemente te pidan información de tu sustento económico (cuánta plata tienes para este viaje) y más”.

Otra persona quería saber información sobre las tarjetas bancarias admitidas en EE.UU.; si bien Camacho reconoció que casi todas aplican, también sugirió llamar previamente al banco para informar acerca del viaje, sobre todo para que no las bloqueen cuando se detecte su uso en el extranjero.

Para entrar a Estados Unidos son indispensables el pasaporte y la visa para la mayoría de los turistas Freepik

Otras recomendaciones antes de entrar a Estados Unidos

Diferentes especialistas y también las autoridades estadounidenses dieron alguna vez sus consejos para que ese breve momento con el oficial sea práctico y rápido. Entre ellos, destacan:

Responder con tranquilidad y únicamente con la verdad.

Los motivos del viaje deben corresponder con el tipo de visa que se tiene. Es decir, si se va de visita por unos días para conocer el país, se debe contar con la de turismo.

No dar más detalles de los solicitados porque eso podría provocar que el agente tenga más dudas sobre el viaje.

Si hay un menor, este podrá permanecer callado a menos que le soliciten dar alguna respuesta.