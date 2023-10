escuchar

El jueves, la Cámara de Representantes de Texas aprobó tres proyectos de ley que contemplan medidas para reforzar la seguridad fronteriza entre México y Estados Unidos. Uno de ellos es para tener más de mil millones de dólares para barreras adicionales, otro endurece las penas para el tráfico ilícito de inmigrantes, mientras que el tercero, que es el que ha causado más debate, permitiría que los agentes de la policía estatal puedan enviar de vuelta a las personas para frenar su ingreso a EE.UU.

Si bien todavía falta la parte del Senado, Texas está cada vez más cerca de que la policía tenga la autoridad de arrestar a los migrantes y ordenarles que abandonen EE.UU., lo que también podría significar un nuevo episodio de disputas entre el gobernador estatal, el republicano Greg Abbott, y la administración liderada por el presidente Joe Biden.

El presidente estadounidense Joe Biden camina junto con agentes de la Patrulla Fronteriza en un tramo de la frontera entre Estados Unidos y México Andrew Harnik - AP

Con esta legislación se contempla la creación de un delito penal bajo la ley estatal, con el que se empodera a los oficiales para arrestar a los migrantes, incluidos los que buscan asilo, algo que normalmente está reservado para los poderes del gobierno federal.

Aunque los acuerdos tomados por la Cámara de Representantes por el proyecto conocido como HB4 irán al Senado. Cabe destacar que este órgano ya había aprobado uno parecido este mes. Ambos crean el delito a nivel estatal y facultan a la autoridad para el arresto de los migrantes que cruzan entre los puertos de entrada. Los sospechosos podrían ser detenidos incluso si logran alejarse unos kilómetros frontera, tanto por agentes locales o estatales. Los republicanos tienen que decidir qué versión será la final, antes de enviarla al gobernador, de acuerdo con AP.

Eliminar y detener a las personas sospechosas de estatus de inmigración ilegal

El gobierno de Abbott ha destacado por sus medidas para intentar frenar la inmigración ilegal, como la colocación de alambre de púas o boyas en la frontera con México. Sin embargo, los opositores de este nuevo proyecto de ley defienden que entregar ese poder a todas las fuerzas de Texas podría hacer que ciudadanos estadounidenses terminen arrestados y que las familias de estatus migratorio mixto estén en peligro en sus salidas rutinarias. Además, haría que se le tenga miedo a la policía.

Texas contempla una fuerte legislación en materia de inmigración Twitter @CBPSouthTexas

Los más críticos compararon esta propuesta con una ley de Arizona de 2010, en la que la policía cuestionaba el estatus migratorio de las personas sospechosas de haber ingresado a EE.UU. ilegalmente. En ese caso, el Tribunal Supremo anuló las disposiciones más controvertidas dos años después.

Según declaró Jennefer Canales-Pelaez, abogada de políticas de Texas y estratega del Centro de Recursos Legales para migrantes, la versión actual es peor porque permitiría que cualquier oficial no solo cuestione a los sospechosos, sino también los arreste o deporte, indicó a NBC News.

En una audiencia del comité de la Cámara de Representantes sobre esta medida, Steve McGraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, manifestó que no se necesitarían grandes instalaciones de cárceles nuevas para poder controlar los arrestos si la mayoría de las personas acepta volver a la frontera.

Asimismo, el proyecto de ley no tiene excepciones para los que llegan entre los puertos de entrada que tienen la intención de presentar solicitudes de asilo, informó The New York Times.

¿Cómo es actualmente la ley en Texas?

En 2021, como parte de la Operación Estrella Solitaria, los policías estatales ya habían comenzado a arrestar a algunos migrantes, pero solo si los encontraban en tierras privadas, bajo la acusación de allanamiento criminal. Además, la mayoría de los arrestos era de hombres.

Otras medidas de Texas contra la migración

Según se aprecia en la página web de la oficina del fiscal general de Texas, Ken Paxton, hay dos medidas recientes contra el gobierno federal. En la última, presentada el 27 de octubre, se informa que el legista presentó una moción para una orden de restricción temporal de emergencia luego de que los agentes federales intensificaran su destrucción de la barrera de Texas en la frontera con México. Previamente, había demandado a la administración Biden, acusando a diferentes agencias de cortar el alambre que instalaron para detener el flujo de la inmigración ilegal.