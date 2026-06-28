Christiansen dice estar orgulloso de "haber dirigido" a Panamá

El seleccionador de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, afirmó este sábado, tras jugar su último partido en el Mundial, que está orgulloso de haber dirigido a la selección canalera en su segunda Copa del Mundo.

Christiansen, cuyo contrato finaliza tras Norteamérica 2026, ha dejado entrever en ocasiones que dejaría su cargo al concluir la competición, donde Panamá quedó eliminado en la fase de grupos al perder sus tres compromisos sin anotar un gol.

"Yo me siento orgulloso de tener una selección o haber dirigido una selección con esa personalidad y automatismos (...) No hemos tenido esa puntería, no hemos metido goles y eso es algo que queda por pulir", afirmó Christiansen.

Sin embargo, "los tres partidos los hemos competido muy bien" y "podemos estar orgullosos, no de los resultados por supuesto, porque nadie puede estar contento con las derrotas", pero "los muchachos lo han dado todo", añadió.

En el Grupo L, Inglaterra cerró con 7 puntos, seguido de Ghana con 5, Croacia con 4 y Panamá con cero.

Los panameños perdieron por la mínima (0-1) ante Ghana, en el tiempo añadido, y Croacia, mientras que con Inglaterra cayó 2-0.

"Por lo menos para el exterior la imagen que ha dado Panamá ha sido excelente, aunque es consuelo de pobre, pero hay que estar contento con la actitud y el compromiso de la selección" panameña, indicó el estratega europeo.

Christiansen es seleccionador de Panamá desde 2020. Con el combinado canalero ha sido subcampeón de la Copa Oro 2023 y de la Liga de Naciones (2024-2025).

Aunque no clasificó al equipo para el pasado Mundial de Catar 2022, fue renovado en el cargo.

El técnico, un enamorado del juego de toque del FC Barcelona, donde coincidió en los años 90 con la leyenda holandesa Johan Cruyff y con Pep Guardiola, ha dejado su sello en un equipo panameño acostumbrado anteriormente a un juego más físico y directo.