Chucky Lozano, cedido por San Diego al Galaxy hasta fin de 2026

El extremo mexicano Hirving "Chucky" Lozano jugará hasta fin de año en Los Ángeles Galaxy cedido por el San Diego FC, anunció el viernes este último equipo de la MLS.

Durante el período que dura la cesión, Lozano ocupará el cupo de Jugador Designado y el Galaxy tendrá una opción de adquisición del mexicano al concluir la misma.

"Hemos estado trabajando con Hirving y su entorno para encontrar la oportunidad adecuada que le permita volver al campo", dijo el director deportivo del San Diego, Tyler Heaps. "Agradecemos sus aportaciones durante nuestra temporada inaugural récord y le deseamos lo mejor mientras continúa su carrera".

El San Diego, que disputa su segunda temporada en la liga norteamericana (MLS), tras debutar en 2025, compró a Lozano al PSV Eindhoven como el primer Jugador Designado de su historia.

El Chucky disputó 34 partidos, en los que anotó 11 goles y dio nueve asistencias en todas las competiciones para el San Diego, que llegó hasta la final de la Conferencia Oeste en la primera campaña en la MLS.

Pero perdió protagonismo y terreno por problemas con el entrenador Mikey Varas. La falta de minutos este curso fue considerada la razón principal de su ausencia con México en el Mundial de 2026.