El mercado laboral de Estados Unidos perdió 23.000 empleos en julio, un golpe para Trump y la Reserva Federal

WASHINGTON.- El mercado laboral de Estados Unidos se estancó de manera inesperada en julio tras registrar la pérdida de 23.000 puestos de trabajo, un dato oficial publicado el viernes que asestó un revés político al presidente Donald Trump de cara a las elecciones de mitad de mandato y que complicó los planes de la Reserva Federal (Fed).

Los analistas esperaban la creación de entre 83.000 y 100.000 empleos, según los consensos previos. Sin embargo, las cifras difundidas por el Departamento de Trabajo y la Oficina de Estadísticas Laborales marcaron un fuerte retroceso. Además, el informe revisó a la baja el crecimiento laboral de mayo y junio, con una reducción adicional de 103.000 posiciones en las nóminas de esos meses.

Pese a la contracción, la tasa de desempleo bajó al 4,1%, el nivel más bajo desde junio de 2025. Las agencias gubernamentales explicaron que este descenso ocurrió por la constante caída del índice de participación en la población activa, ya que 264.000 personas abandonaron el mercado laboral el mes pasado. La proporción de quienes trabajan o buscan empleo se redujo al 61,4%, la cifra más baja desde febrero de 2021. En total, hay 6,9 millones de personas desocupadas en el país.

“No podemos maquillar la realidad”, afirmó Daniel Zhao, economista jefe del sitio web de empleo Glassdoor. “Este no es un buen informe para julio”. Por su parte, Heather Long, economista jefe de Navy Federal Credit Union, señaló: “Este es un informe de empleo desolador. El mercado laboral de Estados Unidos vuelve a estancarse y eso va a hacer más difícil el trabajo de la Reserva Federal y más dura la vida para quienes buscan empleo”.

A tres meses de que el Partido Republicano busque mantener el control del Congreso en las elecciones de noviembre, los datos plantearon un desafío para el gobierno. Trump impulsó aranceles para proteger la industria, pero según el informe oficial, el empleo de los estadounidenses nacidos en el país cayó en 720.000 puestos durante los últimos 12 meses. La Casa Blanca declinó comentar sobre esta cifra y defendió su gestión.

“El resurgimiento industrial de Trump va según lo previsto”, dijo Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca. “Los empleos en fabricación y en la construcción de fábricas volvieron a crecer en julio, aun mientras las nóminas del gobierno siguieron reduciéndose de manera significativa”. La construcción sumó 22.000 vacantes y las fábricas, 5000.

El mayor impacto negativo se dio en las escuelas públicas y los gobiernos locales, que recortaron 50.000 puestos. El comercio minorista perdió 19.000 empleos; el sector de restaurantes y bares eliminó 26.000 posiciones, y las actividades financieras sufrieron una baja de 14.000. Como contrapartida, el sector de la salud sumó 22.000 trabajos.

Los responsables de la política monetaria siguen de cerca la evolución laboral, ya que la Fed tiene el mandato de buscar la ocupación plena y mantener la inflación en un objetivo del 2%. La semana pasada, el banco central mantuvo las tasas de interés sin cambios, aunque tres funcionarios discreparon y se inclinaron por un aumento.

“El informe de esta mañana cambia las reglas de juego en el sentido de que toda la atención reciente se había centrado en la inflación y este informe también resalta los riesgos que están presentes en el mercado laboral”, afirmó Chris Zaccarelli, de Northlight Asset Management. “Antes de hoy, muchos esperaban que la Fed no tuviera otra opción que subir las tasas para combatir una inflación persistentemente elevada, porque el mercado laboral era fuerte. Pero este informe demuestra que no es así”, añadió.

En cuanto a los ingresos, el pago promedio por hora subió 3,2% en comparación con julio de 2025, el incremento interanual más pequeño desde mayo de 2021. Además, las investigadoras Ingrid Chen, Marianna Kudlyak y Riva Mikhlin, de la Reserva Federal de San Francisco, detallaron que conseguir empleo se volvió más difícil en los últimos dos años. “En lugar de ser atraídos, el canal hacia el empleo se está encogiendo, de modo que la recuperación ya no llega a los trabajadores en los márgenes”, concluyeron.

Agencias AP y AFP