El exabogado de Trump, cerca de ser confirmado como fiscal general de Estados Unidos

WASHINGTON (AFP).- El exabogado personal del presidente Donald Trump, Todd Blanche, se acerca a obtener su confirmación este viernes como fiscal general de Estados Unidos después de que los senadores republicanos ignoraran las preocupaciones de los demócratas sobre la politización del Departamento de Justicia.

Blanche, quien ya se ha venido desempeñando como el principal responsable de la aplicación de la ley en Estados Unidos en calidad de fiscal general interino, representó a Trump como su abogado privado en varios juicios penales antes de ingresar al gobierno.

Dado que los republicanos cuentan solo con un control ajustado del Senado, se enfrentaban a una eventual humillación de no lograr su confirmación.

Dos senadores del partido de Trump dijeron que no apoyarían a Blanche y dejaron su destino en el aire hasta que un tercer indeciso, el senador Bill Cassidy, apareciera en televisión en vivo el viernes para anunciar que su voto sería afirmativo.

Este cambio debería permitir la confirmación de Blanche por el margen más estrecho, con todos los demócratas previsiblemente votando en su contra.

Trump, que ha doblegado las normas políticas estadounidenses al intentar someter a su control directo agencias gubernamentales que se supone son independientes, considera a Blanche como una “estrella”.

Los demócratas se opusieron al nombramiento de Blanche desde el principio, acusando a Trump de convertir el Departamento de Justicia en un arma política.

“Se supone que el fiscal general es el abogado del pueblo”, dijo el martes el senador Dick Durbin, el demócrata de mayor rango en el Comité Judicial del Senado.

“El señor Blanche sigue actuando como el abogado personal del presidente, tratando al Departamento de Justicia como un bufete que presta servicios a un solo cliente: el presidente”, señaló.

El abogado del caso de la exactriz porno

Uno de los principales obstáculos para la confirmación de Blanche fue su intento de crear un fondo de 1800 millones de dólares para lo que Trump considera víctimas de persecución judicial.

Era probable que ese fondo incluyera a los partidarios de Trump que asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021 en un intento de insurrección para impedir que se certificara la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020.

Blanche se ha desempeñado como fiscal general interino desde que Trump despidió en abril a Pam Bondi, otra aliada política.

Desde entonces, ha estado estrechamente vinculado a lo que los demócratas califican como una campaña de “represalias” de Trump contra sus adversarios.

Blanche también ha sido objeto de críticas por parte de víctimas de Jeffrey Epstein por la forma en que gestionó la publicación de los archivos de la investigación sobre el condenado y hoy fallecido agresor sexual, en otro tiempo estrecho amigo de Trump.

Antes de incorporarse al Departamento de Justicia, Blanche representó a Trump en su juicio en Nueva York por los presuntos pagos de “dinero por silencio” a la exactriz porno Stormy Daniels.

También integró su equipo de defensa en dos casos federales presentados contra Trump por el fiscal especial Jack Smith: por el presunto manejo indebido de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca y por intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

Ambos casos fueron desestimados después de que Trump ganara las elecciones presidenciales de 2024.