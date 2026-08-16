Cinco muertos en inundaciones y tormentas en el Medio Oeste estadounidense

Al menos cinco personas han muerto esta semana en inundaciones y tormentas en el estado de Indiana, en el medio oeste de EE.UU., anunció el sábado el gobernador Mike Braun.

Cientos de residentes han sido rescatados o evacuados de zonas anegadas, según el diario local The Indianapolis Star.

La tormenta empezó a golpear Indiana el 11 de agosto, indicó Braun en un comunicado. Se trata de una "actividad tornádica y un derecho", que es una tormenta de viento extensa y de larga duración.

Entre las víctimas mortales están una mujer de 58 años cuyo automóvil se cree que fue arrastrado por las inundaciones; un joven de 18 años que se lanzó a un río crecido junto con unos amigos y un niño de cuatro años que murió cuando un árbol cayó sobre una vivienda, reportaron medios locales.

Braun publicó en X que habló el sábado con el presidente de EE.UU., Donald Trump, "sobre las fuertes tormentas y las inundaciones históricas" para solicitar ayuda federal.