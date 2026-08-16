Lo que revela el nuevo informe de la NOAA sobre cómo cambia la temperatura en EE.UU.: nuevo récord nacional

El informe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) sobre el clima de julio ubicó al mes como el más cálido registrado en Estados Unidos desde 1895. El promedio nacional alcanzó 76,9°F (24,9°C), mientras las temperaturas nocturnas establecieron una nueva marca.

NOAA: julio de 2026 fue el mes más cálido registrado en Estados Unidos

Según los datos oficiales, la temperatura media registró 3,3 grados por encima del promedio del siglo XX. La cifra convirtió a julio del año en curso en el mes con mayor temperatura desde que comenzaron los registros en 1895. También superó las marcas anteriores correspondientes a julio de 1936 y 2012, con una diferencia de entre 0,1 y 0,2 grados.

Mapa de percentiles de temperatura media en EE.UU. de julio NOAA

El comportamiento térmico no se limitó a las horas del día. De acuerdo con la NOAA, las temperaturas mínimas durante la noche promediaron los 64,2°F (17,8°C), 3,7 grados por encima de la referencia histórica, y superaron por 0,7°F el récord establecido en julio de 2022.

Las máximas diurnas alcanzaron un promedio nacional de 89,5°F (31,9°C), es decir, 2,9 grados por encima del registro del siglo XX. Eso colocó a julio como el sexto mes con mayor media histórica.

El calor se extendió por todo el territorio continental. Ningún estado registró temperaturas cercanas o inferiores a su promedio histórico: todos estuvieron al menos un grado por encima de la referencia del siglo XX.

Trece estados terminaron entre los cinco julios con mayores temperaturas desde que existen registros. Wyoming alcanzó su marca histórica y la superó con un promedio 6,3 grados, lo que convirtió a este mes en el más cálido registrado.

Mapa de los eventos meteorológicos y climáticos más destacados de Estados Unidos en julio NOAA

Estados Unidos registra uno de sus períodos más cálidos de 2026

El período comprendido entre agosto de 2025 y julio de 2026 terminó como el tramo de 12 meses con mayor temperatura promedio registrado en EE.UU. Los primeros siete meses del año en curso, por su parte, ocuparon el segundo lugar entre los períodos enero-julio más cálidos.

Según los datos de la NOAA, ocho estados registraron su comienzo de año con mayor temperatura. Además, más de 450 condados, donde viven aproximadamente 72 millones de personas, atravesaron su período enero-julio más cálido desde que existen registros.

El comportamiento fue diferente en Alaska. Allí, la temperatura media del séptimo mes del año fue de 51,8°F (11°C), 0,9 grados por debajo del promedio utilizado para el período 1925-2000. El estado tuvo su julio más frío desde 2008.

Lluvias en EE.UU.: julio fue más seco pese a las inundaciones en Texas y Nueva York

El evento estuvo acompañado por un comportamiento irregular de las lluvias. En EE.UU. continentales, bloque que excluye por completo a Alaska y a Hawái, la precipitación promedio fue de 2,55 pulgadas (6,4 centímetros), 0,23 pulgadas (0,58 centímetros) por debajo del promedio del siglo XX.

El resultado ubicó al séptimo mes del año dentro del tercio más seco de los 132 años de registros. La falta de precipitaciones se observó en sectores del norte, las Montañas Rocosas, las Grandes Llanuras, el Alto Medio Oeste, el noreste y algunas áreas del sur.

Sin embargo, el promedio nacional no reflejó todos los episodios registrados durante el mes. Algunas zonas recibieron lluvias por encima de lo habitual y se produjeron inundaciones repentinas, entre ellas sectores montañosos de Texas y el este de Nueva York.

Sequía en EE.UU.: casi la mitad del territorio continental permanece afectado

El monitor de sequía de la NOAA correspondiente al 4 de agosto señaló que el 48,5% del territorio continental se encontraba bajo algún nivel de sequía. El porcentaje representó un incremento de aproximadamente 0,7 puntos respecto del cierre de junio.

Esta situación continuó principalmente en el interior del oeste, el suroeste y las Montañas Rocosas, además de avanzar o intensificarse en sectores del noroeste, las llanuras y el Alto Medio Oeste. En Puerto Rico, más de dos tercios de la superficie permanecían afectados por el evento y más de un tercio se encontraba en categorías de sequía severa o superiores.

Pronóstico de la NOAA para agosto: dónde seguirá el calor en Estados Unidos

Las previsiones para agosto mantienen una tendencia por encima del promedio en las regiones central y sur de EE.UU. En algunas zonas de la costa de California y las Grandes Llanuras del sur, la probabilidad de temperaturas superiores a lo normal llega al 50%.

También se espera que continúe el calor en sectores de las Grandes Llanuras y el Alto Medio Oeste. En el norte de California, Oregón y Washington, las condiciones previstas combinan temperaturas elevadas con un escenario estacionalmente seco.

Las proyecciones de precipitaciones son variables. Algunas áreas del interior del oeste y el suroeste podrían recibir lluvias superiores al promedio, mientras que sectores de las Grandes Llanuras del sur y el valle inferior del Mississippi podrían mantenerse por debajo de los valores habituales.