Sucedió hace casi 20 años: el FBI de Newark busca nueva información de un caso sin resolver desde 2006

La oficina del Buró de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés) en Newark solicitó la colaboración de la ciudadanía para esclarecer la desaparición de una mujer en el municipio de Warren. La investigación sobre el paradero de la vecina continúa abierta tras casi dos décadas de incertidumbre en el estado de Nueva Jersey.

Qué información busca el FBI sobre Margaret Haddican-McEnroe en Nueva Jersey

Los investigadores federales requieren cualquier dato que ayude a determinar el paradero de Margaret Haddican-McEnroe o a identificar a los responsables de su caso. La agencia solicita detalles sobre las actividades de la mujer y los contactos que ella mantuvo en los días previos a su misteriosa ausencia.

El póster que difundió el FBI tras la desaparición de Margaret Haddican-McEnroe en 2006 FBI

Según un comunicado oficial, la agencia habilitó la línea telefónica 1-888-577-8477 y el portal SCPO.org para recibir pistas de forma confidencial. Asimismo, los ciudadanos pueden comunicarse directamente con el personal del FBI al número 1-800-225-5324 o ingresar al sitio web tips.fbi.gov.

Los agentes buscan testimonios de antiguos vecinos de Warren Township que recuerden movimientos inusuales en el vecindario durante octubre de 2006. Cualquier dato sobre los vehículos de la familia o sobre personas ajenas al sector puede resultar de utilidad para la investigación.

Recompensa de US$25.000 del FBI por el caso de Margaret Haddican-McEnroe

La división de Newark del FBI ofrece una recompensa de hasta 25.000 dólares por información que conduzca al arresto y la condena de personas involucradas en la desaparición.

El pago procederá únicamente si los datos conducen de manera directa al arresto y a la condena de los culpables de la desaparición de la madre de familia. Los fondos federales garantizan una compensación económica justa para los ciudadanos que decidan romper el silencio tras tantos años de reserva.

El FBI ofrece una recompensa de US$25.000 a cambio de información útil para el arresto de los culpables de la desaparición de Margaret Haddican-McEnroe FBI

Quién es Margaret Haddican-McEnroe, la mujer desaparecida en Warren Township en 2006

Margaret Haddican-McEnroe, quien también utilizaba su nombre de nacimiento Sherwood Haley, desapareció de su casa el 10 de octubre de 2006. La mujer tenía 29 años, una estatura de cinco pies y dos pulgadas, un peso de 110 libras (50 kilos), ojos marrones y cabello castaño.

Según el FBI, la madre de tres niñas pequeñas tenía un casco de bombero tatuado en la pantorrilla, además de otros diseños distintivos en el abdomen y la espalda. Su esposo, Timothy McEnroe, declaró a los oficiales que la vio por última vez en la residencia familiar de Warren Township.

De acuerdo con NJ.com, al momento de su desaparición, la veterana del Ejército y bombera voluntaria vestía una chaqueta negra militar de combate sobre un suéter gris, pantalón de pijama blanco a cuadros, calcetines blancos, zapatillas Nike, una cadena de plata con placas de identificación y su anillo de bodas.

La mujer buscada por el FBI desapareció el 10 de octubre de 2006 X @FBIMostWanted

El esposo de la víctima reportó la desaparición de su pareja con una demora de dos días ante la policía local. La Oficina del Fiscal del Condado de Somerset nombró a Timothy McEnroe como persona de interés en 2011 y mantiene esa condición en la actualidad.

La oficina del FBI Newark se sumó de manera activa a las investigaciones del caso frío durante el transcurso de 2011. Los detectives federales interrogaron a múltiples vecinos del sector y realizaron rastreos exhaustivos en las inmediaciones de la vivienda sin obtener rastros de la mujer.