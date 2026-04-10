Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 33 y 48 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 2 a 6 mph, Oeste

: 2 a 6 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: soleado

El pronóstico para el fin de semana en Buffalo, New York

El sábado 11 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El domingo 12 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 33%.

: 33%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.