Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 33 y 48 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 6 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 6 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para el fin de semana en Buffalo, New York
El sábado 11 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 6 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 3 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El domingo 12 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 33%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
La ley firmada por Abbott en Texas que limitaría a los migrantes con food trucks y entra en vigor el 1° de julio
- 2
Fechas del “Consulado sobre ruedas” para mexicanos en Texas y cómo conseguir cita antes de que se terminen
- 3
Noticias del sur de Florida: buscan eliminar impuestos y DeSantis se reunió con Abbott
- 4
El nuevo plan de Newsom para que menos personas duerman en las calles de California: US$145 millones