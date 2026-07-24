La medida que entra en vigor en Nueva York el 1° de octubre y congela los aumentos de un millón de alquileres

En medio de la crisis habitacional, la Junta de Regulación de Alquileres de la ciudad de Nueva York votó el 25 de junio a favor de congelar los aumentos de aproximadamente un millón de departamentos y lofts estabilizados. La medida se aplicará a los contratos de uno o dos años que comiencen entre el 1º de octubre de 2026 y el 30 de septiembre de 2027, salvo que un tribunal ordene suspenderla.

En Nueva York: la medida que entra en vigor el 1° de octubre y busca congelar un millón de alquileres

El jueves 25 de junio, la junta estableció que los incrementos de valor para los contratos mencionados serían nulos a partir de octubre, informó Reuters.

La medida prohíbe los aumentos de valor de los contratos de alquiler de uno y dos años a partir de octubre Freepik

Mediante un comunicado, el alcalde Zohran Mamdani calificó el resultado de la votación como “una victoria histórica para los inquilinos de la ciudad de Nueva York”.

“El organismo independiente RGB logró congelar los contratos de arrendamiento de un año y, por primera vez en la historia de nuestra ciudad, congelar los contratos de arrendamiento de dos años. Este es el alivio que merecen los trabajadores de toda la ciudad”, dijo.

En las audiencias públicas previas a la votación, los inquilinos exigieron la suspensión del aumento de precio de los alquileres, al argumentar que los ingresos no habían incrementado al mismo ritmo que la inflación y el valor de las facturas de servicios.

La decisión ocurre en un contexto de crisis habitacional en el Estado Imperial, en el que los alquileres alcanzaron máximos históricos.

Nueva York enfrenta una demanda por la medida que congelaría alquileres a partir de octubre

La resolución del organismo fue desafiada recientemente a través de una demanda presentada por un grupo de propietarios, quienes argumentan que fue un resultado predeterminado por el alcalde para cumplir una promesa de campaña.

Según los demandantes, la agencia dejó de actuar como un organismo independiente de búsqueda de hechos para convertirse en un “instrumento político”. Como prueba clave, citan la renuncia antes de la votación de Christina Smyth, quien era miembro de la junta. La exfuncionaria calificó el proceso como “teatro”.

Los propietarios sostienen que la medida fue tomada para cumplir con la agenda de asequibilidad del alcalde Mamdani en Nueva York Imagen ilustrativa generada con IA

Asimismo, quienes iniciaron la demanda sostienen que la junta ignoró evidencia clara de que los costos de los propietarios aumentan drásticamente.

“Mamdani prometió congelar los alquileres durante su campaña y, como nuevo alcalde, hizo todo lo posible por garantizarlo”, declaró Randy Mastro, abogado de los demandantes, citado por Wall Street Journal. “Esto es una perversión del proceso”, apuntó.

“Para cumplir con los deseos del alcalde, la junta convirtió en una burla su mandato legal, al recurrir a múltiples manipulaciones de sus propios datos para intentar justificar este resultado irracional”, señala el texto legal.

Por su parte, un portavoz de la ciudad sostuvo que el organismo es independiente y que la decisión no tuvo injerencias externas.

Alquileres en Nueva York: la crisis habitacional que afecta a los inquilinos

En la Gran Manzana, la vivienda asequible enfrenta uno de los panoramas más adversos de todo EE.UU., con muchos inquilinos presionados por los incrementos de precios.

En 2023, el alquiler mensual mediano para todas las unidades ocupadas por inquilinos fue de US$1641, según el informe del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la Gran Manzana (HPD, por sus siglas en inglés).

“Teatro del absurdo”: golpe de DeSantis a Mamdani por las medidas sobre la renta en Nueva York

Para los inquilinos que ganan menos de US$70.000, la proporción típica de alquiler sobre ingresos fue del 54%. Además, aproximadamente 307.200 hogares inquilinos (13%) informaron no haber pagado al menos un mes de renta en aquel año por falta de dinero.

Otro análisis, elaborado por la Junta de Bienes Raíces de Nueva York, reveló a fines de 2025 que la ciudad necesita construir 13.147 unidades por trimestre hasta 2034, lo que representa un aumento de aproximadamente el 39% en la producción, para alcanzar la meta de 500.000 unidades para ese año.