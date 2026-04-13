Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de abril

El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 13 de abril la temperatura rondará entre 55 y 62 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones probables.

La probabilidad de precipitación de 72%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 17 a 23 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones probables.

El tiempo en la noche en Buffalo



Velocidad y dirección del viento : 17 a 23 mph, Suroeste

: 17 a 23 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 72%

: 72% Pronóstico: chaparrones probables

El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York

El lunes 13 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 17 a 23 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación : 72%.

: 72%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.

El martes 14 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 71%.

: 71%. A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 69%.

El miércoles 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación : 69%.

: 69%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 75%.

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación : 60%.

: 60%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 13%.

: 13%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El sábado 18 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 49%.

: 49%. A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.

El domingo 19 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 47%.

: 47%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 47%.