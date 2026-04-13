Clima en Buffalo, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Buffalo, New York, indica que el lunes 13 de abril la temperatura rondará entre 55 y 62 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones probables.
La probabilidad de precipitación de 72%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 17 a 23 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones probables.
El tiempo en la noche en Buffalo
- Velocidad y dirección del viento: 17 a 23 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 72%
- Pronóstico: chaparrones probables
El pronóstico para los próximos días en Buffalo, New York
El lunes 13 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 17 a 23 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 72%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
El martes 14 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 71%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 69%.
El miércoles 15 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 14 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones probables. Probabilidad de precipitación: 69%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 75%.
El jueves 16 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 60%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.
El viernes 17 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 13%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El sábado 18 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 49%.
- A la noche, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 52%.
El domingo 19 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 47%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 9 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 47%.
LA NACION
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