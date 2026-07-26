DeSantis anuncia una expansión en Florida con miles de empleos: dónde estará la nueva operación espacial

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, informó que la empresa aeroespacial Relativity Space ampliará sus operaciones en la costa espacial del estado. La iniciativa contempla inversiones en infraestructura para la producción del cohete Terran R y el fortalecimiento de las capacidades de lanzamiento en Cabo Cañaveral.

Relativity Space construirá una planta para el Terran R en la costa espacial de Florida

La expansión se desarrollará principalmente en el Puerto Espacial de Cabo Cañaveral. Allí se construirá una nueva planta destinada a la fabricación del Terran R, que funcionará junto con las instalaciones que la compañía ya posee en la zona.

La empresa planea construir nuevas instalaciones para la producción del cohete Terran R y mejorar la infraestructura de lanzamiento en Cabo Cañaveral Facebook Relativity

El proyecto también incluye trabajos en el Centro Espacial Kennedy y en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, donde Relativity Space opera el Complejo de Lanzamiento 16 (LC-16). El objetivo es ampliar las áreas de pruebas y los sistemas de apoyo para futuras misiones.

Según lo anunciado por la administración estatal, la expansión permitiría crear miles de empleos bien remunerados en Florida para finales de 2034. Además del impacto laboral, el plan contempla inversiones en infraestructura para responder a la demanda de lanzamientos espaciales.

“El estado libre de Florida es un pilar de la economía espacial internacional”, señaló DeSantis en un comunicado. “Estos anuncios refuerzan nuestra posición como líder en la carrera espacial internacional al crear vías para la innovación, la inversión y las oportunidades”, agregó.

Durante la etapa de planificación, el proyecto fue identificado con el nombre interno de Project Forge. La iniciativa podrá acceder a respaldo financiero mediante el Programa de Mejora de Puertos Espaciales del Departamento de Transporte de Florida (FDOT, por sus siglas en inglés), con una inversión elegible de hasta US$134 millones.

El anuncio se realizó durante la inauguración del pabellón de Florida en el Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough, como parte de una misión oficial orientada al desarrollo comercial y la promoción de inversiones para el estado.

El gobernador Ron DeSantis anunció la expansión de la empresa aeroespacial Relativity Space en Florida @flgovrondesantis

Florida y Reino Unido aportarán US$400 mil para proyectos de innovación espacial

En el mismo evento se formalizó un memorando de entendimiento entre Space Florida y la Agencia Espacial del Reino Unido (UKSA, por sus siglas en inglés). El convenio busca impulsar proyectos conjuntos relacionados con transporte espacial, sistemas satelitales, investigación científica y manufactura en órbita.

“Son iniciativas estratégicas e intencionadas como el memorando de entendimiento Space Florida las que mantienen al estado a la vanguardia de la industria de la aviación y aeroespacial”, dijo el secretario del FDOT, Jared W. Perdue. “Estas asociaciones continuarán impulsando la innovación y el crecimiento económico futuros”, aseguró.

El acuerdo representó la primera iniciativa desarrollada bajo el Fondo Internacional de Innovación Aeroespacial del estado. Tanto Space Florida como la UKSA aportarán US$200 mil cada una para respaldar investigaciones, innovación tecnológica y procesos de comercialización.

La alianza toma como referencia un memorando firmado en 2023 entre Florida y el Reino Unido para fortalecer las inversiones, la cooperación académica y los vínculos comerciales. Las autoridades estatales señalaron que este nuevo paso amplía esa relación hacia el sector espacial.

“El apoyo del gobernador DeSantis refuerza la posición del estado como líder en el sector aeroespacial y de aviación, defensa militar, manufactura avanzada y tecnologías emergentes”, dijo el secretario de Comercio, J. Alex Kelly, en un comunicado. “El pabellón de Florida en Farnborough apoya a las pequeñas y emergentes empresas aeroespaciales y de aviación, permitiéndoles mostrar la fortaleza y el dinamismo de la economía del estado”, señaló.

Terran R: cómo es el cohete que Relativity Space producirá y lanzará desde Florida

La expansión de Relativity Space está directamente vinculada al desarrollo del Terran R, un vehículo de lanzamiento diseñado para atender misiones comerciales, científicas y vinculadas a programas de seguridad nacional. El cohete utilizará motores desarrollados por la propia empresa.

Según la información oficial, la primera etapa estará equipada con motores Aeon R, mientras que la segunda empleará motores Aeon V. La compañía informó que distintas secciones del vehículo ya avanzan en pruebas estructurales y campañas de encendido en bancos especializados, incluido el Centro Espacial Stennis.

Aunque parte de la fabricación inicial comenzó en California, la nueva planta de Florida estará dedicada a incrementar la producción del Terran R. El vehículo despegará desde el Complejo de Lanzamiento 16 en Cabo Cañaveral, donde continúan las obras para completar sistemas de abastecimiento, protección contra descargas eléctricas e infraestructura de apoyo.