Es oficial en Texas: Rowlett instala la primera caja del condado de Dallas para la entrega anónima de bebés

La ciudad de Rowlett, en Texas, inauguró oficialmente una Safe Haven Baby Box en la Estación de Bomberos N.º 1 y se convirtió en la primera localidad del condado de Dallas en ofrecer este sistema para la entrega anónima de recién nacidos. La iniciativa fue presentada el 21 de julio de 2026 y busca brindar una alternativa segura para este tipo de situaciones.

Cómo funciona la Safe Haven Baby Box en Texas

Según informó WFAA, la caja fue instalada en la pared exterior de la estación ubicada en 3900 Miller Road. De acuerdo con las leyes de Safe Haven vigentes en Texas, los padres pueden entregar a un bebé recién nacido sin revelar su identidad y sin enfrentar consecuencias penales, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la normativa estatal.

El sistema convierte a Rowlett en la primera ciudad del condado de Dallas en contar con una Safe Haven Baby Box, una herramienta diseñada para ofrecer una alternativa segura y legal para la entrega de bebés recién nacidos en situaciones de emergencia.

El dispositivo cuenta con control de temperatura y monitoreo permanente. Cuando una persona abre la compuerta y coloca al bebé en el interior, el sistema envía una alerta inmediata a los equipos de emergencia, que acuden al lugar para brindar atención médica y resguardar al recién nacido.

Las autoridades locales señalaron que el objetivo es garantizar asistencia inmediata para los bebés y ofrecer una opción segura a quienes enfrentan circunstancias extremas.

Entre las características principales del sistema, se detalla:

Permite la entrega anónima de recién nacidos

Funciona las 24 horas

Activa una alerta automática para los servicios de emergencia

Cuenta con control de temperatura y monitoreo permanente

Está autorizada por la legislación de Safe Haven en Texas

Estas cajas tienen varias tecnologías para asegurar que el bebé no sufra hasta que alguien lo retire Safe Haven Baby Box

Safe Haven Baby Box: qué dijeron las autoridades de Rowlett

El alcalde de Rowlett, Jeff Winget, destacó que el programa busca proteger tanto a los menores como a las personas que necesitan ayuda. “Rowlett es una comunidad que cuida de las personas en cada etapa de la vida”, afirmó en un comunicado de la ciudad.

El funcionario agregó que la iniciativa ofrece una alternativa legal y compasiva para quienes enfrentan situaciones complejas. “La Safe Haven Baby Box brinda a los padres que atraviesan circunstancias inimaginables una opción compasiva, anónima y legal, mientras garantiza que cada niño pueda ser protegido y cuidado”, señaló.

Quién creó el programa Safe Haven Baby Box

La organización Safe Haven Baby Boxes fue fundada por Monica Kelsey, veterana de la Marina de EE.UU., exparamédica y exbombera. Kelsey contó en distintas oportunidades que fue abandonada cuando era bebé, una experiencia que inspiró la creación de la iniciativa.

Además de las cajas para la entrega segura de recién nacidos, la organización opera una línea nacional de asistencia disponible las 24 horas. A través de ese servicio, los padres pueden recibir orientación confidencial sobre las opciones de entrega segura permitidas por la legislación de Texas.

Monica Kelsey, quien pasó por una dura infancia, es la fundadora del proyecto AP

Cómo se financió la Safe Haven Baby Box de Rowlett

Según informó la ciudad, la instalación fue posible gracias a aportes de donantes y organizaciones de la comunidad que colaboraron para concretar el proyecto.

Las autoridades señalaron que la incorporación de esta herramienta forma parte de los esfuerzos para ampliar los recursos disponibles para familias en crisis y reforzar la protección de los recién nacidos mediante mecanismos seguros y legales.