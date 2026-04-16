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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 16 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de abril
Clima en Yonkers, New York hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de abril

El pronóstico del tiempo para Yonkers, New York, indica que el jueves 16 de abril la temperatura rondará entre 67 y 90 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 10%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 12 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Yonkers

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 12 mph, Suroeste
  • Probabilidad de precipitación: 10%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Yonkers, New York

El jueves 16 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 17%.

El viernes 17 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 40%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 40%.

El sábado 18 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 37%.

El domingo 19 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 13 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chaparrones. Probabilidad de precipitación: 62%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 13 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y luego leve probabilidad de nevadas. Probabilidad de precipitación: 58%.

El lunes 20 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de nevadas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 14 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El martes 21 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.

El miércoles 22 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 17%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 17%.
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