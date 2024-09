Colombia desiste de renegociar con FMI deuda de USD 5.400 millones

El gobierno de Colombia desistió de renegociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) los vencimientos de una deuda de 5.400 millones de dólares contraída durante pandemia, informó este jueves el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

"Colombia ratificó que estamos honrando el compromiso de pago de la deuda. (...) Esto lo terminaremos de pagar en el año 2025", dijo Bonilla a medios de prensa durante una visita a Nueva York.

En abril, el presidente Gustavo Petro anunció que buscaría renegociar la deuda, asumida durante el gobierno de su antecesor Iván Duque (2018-2022) para contrarrestar los efectos de la pandemia.

Petro pretendía extender los vencimientos de ese pasivo.

No haber renegociado la deuda "no quiere decir que no entremos en un espacio de buscar otro tipo de recursos frescos en donde el Fondo Monetario Internacional sea un apoyo para encontrar una reducción en las tasas de interés", sostuvo Bonilla.

Petro asegura que el crédito asumido por el gobierno de Duque está "ahogando" las finanzas del país.

Al cierre de 2023, la deuda de Colombia, cuarta economía de América Latina, ascendía a unos 223.600 millones de dólares, equivalentes a un 52% del PIB, según el Ministerio Hacienda.

