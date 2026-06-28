Colombia empata 0-0 con Portugal y pasa a 16avos como primera del grupo K

Colombia empató 0-0 este sábado con Portugal y se clasificó como primera del Grupo K a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un partido que dominó desde el inicio pero en el que le faltó precisión para concretar sus numerosas ocasiones de gol.

Los cafeteros pudieron tener la victoria en el tiempo añadido de la segunda parte, pero el VAR anuló el gol de cabeza de Dávinson Sánchez para desconsuelo de la numerosa afición colombiana en Miami.

Con siete puntos, Colombia termina al frente de su llave por delante de Portugal, segunda con cinco puntos.

Los sudamericanos jugarán contra Ghana el 4 de julio en Kansas City, mientras que los lusos afrontarán a Croacia, el 3 de julio en Toronto.