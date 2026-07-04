Colombia "fue mejor" y jugó "como en casa", admite Queiroz

El veterano Carlos Queiroz, seleccionador de Ghana, reconoció que Colombia mereció la victoria 1-0 del viernes en los dieciseisavos de final del Mundial y alabó a su "increíble" afición por jugar un papel clave en el triunfo.

"Mis jugadores lo intentaron lo más posible, corrimos y luchamos mucho, pero Colombia fue mejor equipo en términos generales y mereció la clasificación", dijo el técnico portugués en la sala de prensa del estadio de Kansas City.

"El gol llegó demasiado temprano para nosotros", añadió Queiroz sobre el tanto de Jhon Arias a los 14 minutos, justo cuando Ghana acababa de perder al lateral Marvin Senaya por lesión.

"Nos tomó un tiempo ajustarnos y el gol llegó en ese momento", lamentó. "En la segunda parte les causamos más problemas en ataque pero nunca estuvimos en control del partido".

Queiroz, que fue seleccionador de Colombia entre 2019 y 2020, apuntó también como un factor clave la atmósfera que generaron los aficionados colombianos, que prácticamente coparon los 69.000 asientos del Arrowhead Stadium.

"Admito que el jugador número 12 jugó un gran rol", aseguró el DT. "En el estadio fue como si Colombia jugara en casa y ese apoyo le dio a su equipo una ventaja y confianza de principio a fin".

Para el portugués, la presión ambiental tuvo un impacto especial ante la menor experiencia de los jugadores ghaneses.

"El himno nacional de Colombia fue el punto de partida de cómo Colombia comenzó a ganar el partido (...). Empezaron siendo más fuertes con 60.000 personas de su lado", relató Queiroz, que deseó la mejor suerte a su antiguo equipo en el torneo.

"Me encantaría que Colombia pueda salir adelante y disfrutar y quizás ganar la Copa del Mundo", afirmó. "Tienen jugadores, fútbol, pasión y un público increíble".