Colombia roza la victoria ante Portugal y termina ganando el Grupo K del Mundial

Colombia empató 0-0 este sábado con Portugal y se clasificó como primera del Grupo K a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un partido que dominó desde el inicio pero en el que le faltó precisión para concretar sus numerosas ocasiones de gol.

Los cafeteros pudieron quedarse con la victoria en el tiempo añadido de la segunda parte, pero el VAR anuló el gol de cabeza de Dávinson Sánchez, para desconsuelo de la numerosa afición colombiana presente en el Hard Rock Stadium en Miami.

Con siete puntos, Colombia termina al frente de su llave por delante de Portugal, segunda con cinco puntos.

En los dieciseisavos, los sudamericanos jugarán contra Ghana el 4 de julio en Kansas City, mientras que los lusos afrontarán a Croacia, el 3 de julio en Toronto.

- Toque cafetero -

Colombia comenzó mejor el encuentro, impulsada por su numerosa afición, dispuesta a celebrar cada jugada y a abuchear cada posesión de Portugal.

Con Jhon Arias y James Rodríguez como motores y un potente Jhon Córdoba en ataque, los cafeteros generaron las mejores ocasiones en el tramo inicial.

En la primera clara, el delantero del Krasnodar ruso resistió a un defensa, aceleró y probó a Diogo Costa, que desvió el disparo.

Arias, escorado por la derecha, lanzó poco después otro remate peligroso, pero Rúben Neves despejó sobre la línea.

Dominaban los de Néstor Lorenzo, con el despliegue de Santiago Arias por banda derecha, aunque sin precisión en el último tercio.

Portugal trataba de recuperar el control en el mediocampo, pero Vitinha y Ruben Neves no conseguían marcar el ritmo habitual. Cristiano Ronaldo apenas apareció.

Los lusos encontraron una vía por la banda derecha con Pedro Neto y João Cancelo al final del primer tiempo. El lateral desbordó, puso un centro raso y Bruno Fernandes remató de primeras, obligando a Camilo Vargas a intervenir con reflejos.

La ocasión despertó a Portugal. Un minuto después, un disparo de Neves desde la frontal pasó rozando el arco colombiano, y João Félix casi aprovecha un despiste defensivo en un saque de banda largo, aunque su remate de tijera salió alto.

James Rodríguez lo intentó antes del descanso, pero Diogo Costa detuvo su zurdazo.

- Sin complejos -

Colombia volvió de los vestuarios con la misma intensidad del inicio del partido, más física, más agresiva y con mayor presión.

Sin embargo, fue Portugal la que tuvo la primera ocasión clara del segundo tiempo en una contra. Cristiano Ronaldo quedó mano a mano con Vargas tras pase de Félix, pero su disparo se fue cruzado.

Las gradas temblaron, pero Colombia reaccionó de inmediato y retomó el asedio.

James encontró a Santiago Arias por derecha, el lateral centró raso y Richard Ríos no logró empujar el balón por centímetros.

Luis Suárez, el goleador de la Liga portuguesa esta temporada y quien ingresó por Córdoba, tuvo varias oportunidades claras, pero sin fortuna.

El estadio rugía mientras James intentaba una tijera y obligaba al arquero luso a otra gran atajada. La defensa portuguesa sufría y el gol parecía inminente.

Con Colombia volcada al ataque, Juan Fernando Quintero lanzó un centro al segundo palo que el defensor central Dávinson Sánchez cabeceó al fondo de la red.

Miami estalló en una alegría efímera: el VAR anuló el tanto por fuera de juego por escasos centímetros. Un cierre cruel para una Colombia que puede marcharse con la cabeza alta. Frente a una de las favoritas del torneo, fue la selección sudamericana la que impuso el ritmo del juego.