Colombia vence dos a cero a Jordania en su último amistoso antes del Mundial 2026
Colombia derrotó 2 a 0 el domingo a Jordania con un doblete de Jhon Arias, en su último partido de preparación de cara
Colombia derrotó 2-0 el domingo a Jordania con un doblete de Jhon Arias, en su último partido de preparación de cara al Mundial de Norteamérica 2026
En el minuto 41, con una asistencia de James Rodríguez, Arias se repuso a un resbalón y remató al segundo palo para anotar el 1-0 del amistoso disputado en San Diego, Estados Unidos
El segundo tanto se concretó con un oportuno cabezazo del extremo del Palmeiras, que recibió el pase del recién ingresado Santiago Arias
Colombia integra el Grupo K de la Copa del Mundo y enfrentará a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo
Jordania junto a Argentina, Argelia y Austria conforman el Grupo J de la Copa del Mundo que arranca este jueves