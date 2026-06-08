LA NACION

Colombia vence dos a cero a Jordania en su último amistoso antes del Mundial 2026

Colombia derrotó 2 a 0 el domingo a Jordania con un doblete de Jhon Arias, en su último partido de preparación de cara

Colombia vence dos a cero a Jordania en su último amistoso antes del Mundial 2026
Colombia vence dos a cero a Jordania en su último amistoso antes del Mundial 2026Shutterstock

Colombia derrotó 2-0 el domingo a Jordania con un doblete de Jhon Arias, en su último partido de preparación de cara al Mundial de Norteamérica 2026

En el minuto 41, con una asistencia de James Rodríguez, Arias se repuso a un resbalón y remató al segundo palo para anotar el 1-0 del amistoso disputado en San Diego, Estados Unidos

El segundo tanto se concretó con un oportuno cabezazo del extremo del Palmeiras, que recibió el pase del recién ingresado Santiago Arias

Colombia integra el Grupo K de la Copa del Mundo y enfrentará a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo

Jordania junto a Argentina, Argelia y Austria conforman el Grupo J de la Copa del Mundo que arranca este jueves

AFP
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