Compraron un rancho abandonado en Colorado y lo convirtieron en una joya de más de 1200 hectáreas llena de animales

En 2012, Dave y Jeannie Gottenborg compraron un rancho en Colorado que presentaba graves problemas de mantenimiento y deterioro ambiental. Así, emprendieron la transformación de Eagle Rock Ranch, una propiedad de alrededor de 3000 acres (1214 hectáreas) cerca de Jefferson, condado de Park. Su trabajo permitió recuperar los recursos naturales, combinar la producción ganadera con la protección de animales silvestres y obtener US$10.000 del Premio Leopold de Conservación de Colorado en 2026.

“Un paisaje herido”: así era el rancho de Colorado antes de que lo compraran los Gottenborg

Eagle Rock Ranch comenzó su actividad ganadera en 1868 y mantuvo esa función durante más de un siglo. Sin embargo, cuando los Gottenborg adquirieron el terreno, encontraron instalaciones deterioradas y problemas que afectaban los pastizales, el agua y los hábitats naturales.

Según informó el Colorado Cattlemen’s Agricultural Land Trust (CCALT), los corrales estaban cubiertos de barro y estiércol hasta la altura de las rodillas. Parte de los alambrados también había sido destruida por los alces que atravesaban la propiedad durante sus migraciones.

Los sauces que crecían junto a los arroyos habían sido talados para ampliar los campos de producción de heno. Además, los campos se segaban casi al ras del suelo, una práctica que perjudicaba la calidad de la tierra, la infiltración del agua y las condiciones necesarias para la fauna silvestre.

El propietario anterior utilizaba cañones de propano para intentar ahuyentar a los animales y había mantenido conflictos con los responsables estatales y federales de las áreas forestales y de vida silvestre que rodean el rancho.

La propiedad se encuentra a más de 2700 metros sobre el nivel del mar, donde las bajas temperaturas y las condiciones del terreno dificultan la actividad ganadera.

Dave y Jeannie no provenían de familias dedicadas a la ganadería, pero compartían el interés por desarrollar una actividad productiva vinculada con el campo. Tras la compra, comenzaron a recuperar las instalaciones y a modificar las prácticas de manejo de la tierra.

¿Qué animales se beneficiaron con la recuperación de Eagle Rock Ranch en Colorado?

Las medidas de conservación impulsadas por Dave y Jeannie Gottenborg beneficiaron a distintas especies silvestres, entre ellas alces, ciervos, truchas, castores, murciélagos, búhos y aves. Para protegerlas, la familia restauró los arroyos, recuperó la vegetación nativa y adaptó las instalaciones ganaderas a las necesidades de la fauna local.

El terreno tenía corrales cubiertos de estiércol, cercos destruidos y pastizales afectados por prácticas inadecuadas ccalt.org

Uno de los principales trabajos estuvo relacionado con los cursos de agua. Los propietarios realizaron más de 250 intervenciones para controlar la erosión y mejorar el hábitat de los peces.

También plantaron cientos de sauces junto a los arroyos, que ayudan a estabilizar las orillas y proporcionan sombra a las truchas. Además, instalaron estructuras para facilitar el acceso de los peces a sus zonas de reproducción y evitar que ingresen a los canales de riego.

Las mejoras alcanzaron a otras especies mediante intervenciones específicas:

Alces y ciervos: reemplazaron los alambrados deteriorados por cercas adaptadas a sus desplazamientos migratorios, con el objetivo de facilitar el paso y reducir los daños provocados al atravesar la propiedad.

reemplazaron los alambrados deteriorados por cercas adaptadas a sus desplazamientos migratorios, con el objetivo de facilitar el paso y reducir los daños provocados al atravesar la propiedad. Azulejos de montaña: instalaron cerca de 40 cajas nido para proporcionar espacios seguros de reproducción y favorecer su presencia en el establecimiento.

instalaron cerca de 40 cajas nido para proporcionar espacios seguros de reproducción y favorecer su presencia en el establecimiento. Murciélagos: construyeron refugios para facilitar su permanencia en el rancho. Estos animales contribuyen al control natural de mosquitos y otros insectos.

construyeron refugios para facilitar su permanencia en el rancho. Estos animales contribuyen al control natural de mosquitos y otros insectos. Búhos: colocaron cajas de anidación que ofrecen refugio y favorecen la presencia de estas aves, que se alimentan de roedores.

colocaron cajas de anidación que ofrecen refugio y favorecen la presencia de estas aves, que se alimentan de roedores. Otras aves silvestres: incorporaron pequeñas rampas en los bebederos del ganado para que los ejemplares que caigan accidentalmente al agua puedan salir y evitar ahogamientos.

incorporaron pequeñas rampas en los bebederos del ganado para que los ejemplares que caigan accidentalmente al agua puedan salir y evitar ahogamientos. Castores: la restauración de los arroyos y de la vegetación ribereña mejoró las condiciones de su hábitat. La familia registró su presencia en la propiedad.

la restauración de los arroyos y de la vegetación ribereña mejoró las condiciones de su hábitat. La familia registró su presencia en la propiedad. Escarabajos estercoleros: adoptaron medidas para proteger a estos insectos, que contribuyen a descomponer el estiércol y reciclar nutrientes, procesos importantes para mantener la fertilidad del suelo.

¿Cómo funciona actualmente la producción ganadera de la familia Gottenborg?

Las tareas de conservación se desarrollaron sin abandonar la producción ganadera, que continúa como una de las principales actividades económicas de Eagle Rock Ranch. El establecimiento combina la cría de ganado con la producción de heno.

La familia administra los períodos de pastoreo y las necesidades de alimentación de los animales de acuerdo con las condiciones climáticas de la región.

La temporada de nacimiento de terneros comienza habitualmente entre finales de abril y principios de mayo. Durante los meses más cálidos, los animales crecen en las pasturas del establecimiento.

Los Gottenborg también participan en las etapas de engorde final, procesamiento y comercialización de la carne, que venden directamente a los consumidores.

Su hija, Erin Michalski, quien anteriormente trabajó en el sector de la banca de inversión en Wall Street, se incorporó al negocio familiar para ocuparse de estas actividades comerciales.

Los productos se ofrecen mediante pedidos por internet y en una tienda ubicada en Fairplay, Colorado, donde la familia mantiene contacto directo con sus clientes.

La eliminación de vegetación junto a los arroyos había perjudicado el equilibrio ecológico de la zona ccalt.org

Eagle Rock Ranch ganó un premio de conservación ambiental en 2026

El 20 de abril de 2026, Sand County Foundation anunció que Eagle Rock Ranch había sido seleccionado como ganador del Premio Leopold de Conservación de Colorado. La familia recibió la distinción, acompañada por US$10.000, durante la convención anual de la Colorado Cattlemen’s Association, realizada en junio de ese año.

El reconocimiento distingue a productores agropecuarios y propietarios forestales que aplican prácticas destinadas a proteger los suelos, mejorar la calidad del agua y conservar los hábitats naturales.

El galardón lleva el nombre del conservacionista Aldo Leopold, autor de A Sand County Almanac, publicado en 1949, una obra en la que propuso una relación ética entre las personas y la tierra.