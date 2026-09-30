La consecuencia inesperada detrás de las redadas del ICE: faltan trabajadores y denuncian escasez de carne en EE.UU.

Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en comunidades agrícolas de Texas, Kansas y Oklahoma generan preocupación en la cadena de producción de carne de res. Las asociaciones ganaderas advierten que las interrupciones laborales retrasan el traslado de miles de cabezas de ganado y provocan pérdidas millonarias. En tanto, alertan sobre un posible traslado de costos a los consumidores.

Redadas del ICE: la ganadería alerta por una falta de trabajadores

El comunicado conjunto de la Kansas Livestock Association, la Oklahoma Cattlemen’s Association y la Texas Cattle Feeders Association, señala que estas organizaciones siguen de cerca la actividad reportada de ICE en sus respectivos estados.

Las organizaciones aclararon que reconocen la responsabilidad de las agencias federales de hacer cumplir la ley, pero plantearon que las interrupciones repentinas de la fuerza laboral pueden producir efectos que van mucho más allá de los establecimientos directamente afectados.

Entre los principales efectos señalados por las organizaciones se encuentran:

Miles de cabezas de ganado que debían ser enviadas a plantas procesadoras permanecen retrasadas.

Las demoras ya generan millones de dólares en pérdidas de ingresos y costos adicionales.

Los problemas laborales afectan distintos puntos de la cadena, desde corrales de engorde y plantas procesadoras hasta empresas de alimento, transporte y servicios comunitarios.

Las asociaciones advierten que las interrupciones pueden repercutir en precios más altos para la carne de res.

También señalan consecuencias sobre el cuidado de los animales, las operaciones de las empresas y la economía de las comunidades rurales.

El impacto, según las entidades, puede prolongarse durante días o semanas después de que terminan los operativos.

Faltan trabajadores y la cadena de carne enfrenta interrupciones

Uno de los principales puntos planteados por las asociaciones es que la producción ganadera depende de una fuerza laboral estable. El sector necesita trabajadores para atender a los animales, mantener las condiciones de seguridad alimentaria y garantizar que la cadena de suministro continúe en funcionamiento.

Las asociaciones señalaron que reconocen la labor de cumplimiento de la ley por parte de las agencias federales, pero alertaron sobre las interrupciones repentinas en la fuerza laboral

Según el comunicado de las tres entidades ganaderas, los productores de ganado, los corrales de engorde, las lecherías, los mercados de ganado, las plantas procesadoras y otros negocios rurales dependen de esa estabilidad laboral.

Cuando se producen interrupciones repentinas, explicaron, las consecuencias pueden aparecer de manera inmediata tanto en las operaciones como en el bienestar de los animales y en los resultados económicos.

Las organizaciones también sostienen que los operativos provocaron un efecto disuasorio entre trabajadores legales, documentados y cualificados que participan en distintas etapas de la cadena de producción.

En su evaluación, esta situación puede dificultar que las empresas mantengan el personal necesario para que el ganado avance desde los establecimientos rurales hasta las plantas donde se procesa la carne.

También se reportaron alteraciones en otros puntos considerados estratégicos para el funcionamiento de la cadena, entre ellos empresas dedicadas a la producción y distribución de alimentos para animales, centros de transporte y servicios comunitarios.

Escasez de carne y precios más altos: miles de animales esperan para ser procesados

Miles de cabezas de ganado que tenían previsto ser enviadas para su procesamiento sufrieron demoras, una situación que representa tanto costos adicionales como pérdidas de ingresos para los productores.

Las asociaciones afirmaron que estas interrupciones operativas ya generan pérdidas de ingresos y costos adicionales valuados en millones de dólares David Goldman - AP

Las organizaciones señalaron que si los animales permanecen durante más tiempo en los establecimientos o corrales de engorde antes de ser procesados, aumentan las dificultades operativas y los costos asociados a su mantenimiento. A su vez, las demoras en las plantas pueden alterar el flujo habitual de producción y distribución.

El posible impacto sobre los consumidores aparece como otra advertencia central de las organizaciones ganaderas. Según el comunicado, las interrupciones laborales y operativas pueden traducirse en mayores costos a lo largo de la cadena y, finalmente, en precios más elevados para la carne de res.