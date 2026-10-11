El actor de Hollywood que compró un rancho de 25 hectáreas y lo convirtió en el refugio del caballo que lo acompañó en su salto a la fama

En 1988, el actor estadounidense Tom Selleck adquirió una propiedad rural de 25 hectáreas ubicada en Hidden Valley, California, con el propósito de alejarse del vertiginoso ritmo de Hollywood. El lugar funciona como hogar permanente para Spike, un caballo australiano que acompañó al artista en la gran pantalla y cuyo traslado internacional fue costeado íntegramente por su dueño.

El rancho de 25 hectáreas que un actor de Hollywood convirtió en el refugio de su caballo

En 1988, en el punto culminante de su popularidad tras finalizar la serie Magnum, P.I., Selleck compró la propiedad en Hidden Valley por un valor aproximado de cinco millones de dólares junto con su esposa, la actriz británica Jillie Mack.

El terreno, que en el pasado perteneció a Dean Martin, fue elegido por la pareja como un lugar privado para alejarse de los reflectores de Hollywood y recuperar la tranquilidad tras años de intensa atención mediática.

El actor Tom Selleck es popular por sus múltiples apariciones en series y películas

La vivienda principal fue construida en la década de 1930 y se integró a un entorno de trabajo agrícola real. Durante décadas, una parte significativa del terreno estuvo dedicada a una explotación de paltas, complementada con la plantación de robles y flores silvestres realizada por el propio actor.

“Este rancho es un gran contrapunto al mundo de la actuación, que es una abstracción. Haces algo, aparece en una película y todo el mundo discute si es bueno o malo. Cavas un hoyo y plantas un roble —y probablemente he plantado mil—, es real”, expresó en 2015 en diálogo con AARP, citado por la Revista Hello.

En ese sentido, remarcó la importancia de la vivienda en su estado de ánimo. “Está ahí, y puedes verlo crecer. Es muy diferente a ser famoso, y me ayuda a mantener la cordura”, sostuvo.

Los detalles del rancho de 25 hectáreas de Tom Selleck en California

La casa principal está diseñada con un estilo colonial español, y cerca de la residencia se erige un pabellón de caza restaurado de 1910, que durante años fue el lugar donde la familia Selleck celebraba su tradición navideña.

“Teníamos un ritual. Toda la familia Selleck, mis hermanos y hermanas, mi madre y mi padre, abríamos los regalos en el pabellón y luego íbamos a la casa a cenar”, relató a Parade.

El rancho de 25 hectáreas de Tom Selleck en California cuenta con un pabellón de caza, piscina, cancha de tenis y un área de golf Google Maps

Además de esta instalación, la casa también cuenta con una cancha de tenis, una piscina y un campo de golf.

El refugio del caballo traído desde Australia por Selleck

Más allá de la permanencia de Selleck y Mack, uno de los habitantes más curiosos de la finca es el caballo Spike , llevado por el actor desde Australia .

, llevado por el actor . El animal es el equino que montó en la película Con todas las de la ley (1990) y que figuró en otras dos producciones suyas.

Finalizado el trabajo del animal en la industria cinematográfica, Selleck financió su traslado desde Australia para instalarlo de forma permanente en su rancho.

En una entrevista concedida en 2009 a CBS News, el actor explicó que hacerse cargo de la manutención y cuidado de Spike durante más de dos décadas obedeció estrictamente a un vínculo personal generado entre ambos, con lo que descartó cualquier motivación promocional.

A pesar de su estatus de estrella, el actor eligió mantener una vida privada reservada y en contacto directo con la naturaleza en su refugio californiano.

Con una extensa trayectoria, sus producciones más destacadas corresponden a Magnum, P.I. -por la que recibió un premio Emmy al Mejor Actor Protagonista-, Blue Bloods, Tres hombres y un bebé y In & Out, además de su participación en la serie televisiva Friends.