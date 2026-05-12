Comienza en EE.UU. juicio por demanda de aerolínea polaca contra Boeing por los 737 MAX

El juicio por la demanda de una aerolínea polaca contra el fabricante de aviones Boeing por ingresos perdidos al dejar en tierra durante meses los 737 MAX después de dos accidentes mortales comenzó esta semana en Seattle.

La aerolínea LOT busca "no menos de 250 millones de dólares" por la pérdida de ingresos durante 20 meses entre 2019 y 2020 debido a "las declaraciones y omisiones falsas, intencionales y negligentes de Boeing respecto a la aeronave 737 MAX", de acuerdo con la demanda.

Se espera que el juicio vaya hasta alrededor del 26 de mayo, según documentos de la corte publicados en la noche del lunes.

Tanto LOT como Boeing declinaron las solicitudes de comentarios de la AFP. Algunos de los documentos del proceso están bajo reserva.

El caso se centra en los reclamos de LOT de que Boeing debe indemnizarla por la pérdida de negocios al inmovilizar los MAX luego de los accidentes en 2018 de Lion Air y en 2019 de Ethiopian Airlines que dejaron un total de 346 muertos.

Boeing ha reconocido que las fallas de un programa de estabilización de vuelo contribuyeron a los accidentes.

El fabricante ha enfrentado decenas de reclamos de familiares de las víctimas de los accidentes, la mayoría de ellos, resueltos fuera de tribunales.