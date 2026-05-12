El Pentágono estimó en 29.000 millones de dólares el costo de la guerra en Irán

WASHINGTON.– El costo de la guerra con Irán se acerca a los 29.000 millones de dólares, unos 4000 millones más que lo estimado hace dos semanas, indicó este martes el Pentágono, en momentos en que el presidente Donald Trump enfrenta un creciente escrutinio por el conflicto.

La nueva cifra fue revelada por el Departamento de Defensa durante una audiencia en el Capitolio en la que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, testificaban sobre una solicitud presupuestaria histórica de 1,5 billones de dólares para 2027.

En esa audiencia, en la que también participó Jules Hurst III, director financiero del Pentágono, los legisladores pidieron una actualización del costo de la guerra.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llega para testificar ante el Comité de Asignaciones del Senado sobre la solicitud de presupuesto para el año fiscal 2027 en el Edificio de Oficinas del Senado Dirksen en el Capitolio. CHIP SOMODEVILLA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“Al momento del testimonio (...) eran 25.000 millones de dólares”, dijo Hurst a los congresistas en referencia al estimado entregado por Hegseth el 29 de abril.

Pero una revisión acercó la cifra al estimado actual, indicó el jefe del Estado Mayor Conjunto, y citó actualizaciones en “costos de reparación y sustitución de equipo” y mayores gastos operativos.

Presionado sobre cuándo el Congreso recibirá un reporte completo de los costos de la guerra, Hegseth declaró que la administración requerirá “lo que sea que pensemos que es necesario”.

Fue la primera audiencia de Hegseth en el Capitolio desde que la Casa Blanca notificó formalmente al Congreso que las hostilidades, iniciadas por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, habían “terminado”.

El senador demócrata Mark Kelly advirtió el fin de semana que las existencias de misiles Tomahawk, interceptores Patriot y otros sistemas avanzados se habían reducido gravemente.

Pero Hegseth desestimó esas advertencias. “El problema de las municiones se ha exagerado de manera necia e inútil”, dijo. “Sabemos exactamente lo que tenemos”.

El testimonio se produjo cuando el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán parece cada vez más frágil. Trump advirtió el lunes que la tregua estaba en estado crítico.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, testifica durante una audiencia del Subcomité de Defensa del Comité de Asignaciones del Senado para examinar el presupuesto de 2027 del Departamento de Defensa en el Capitolio en Washington, D.C., el 12 de mayo de 2026. JIM WATSON - AFP

Presupuesto récord para 2027

Los influyentes subcomités de asignaciones presupuestarias de la Cámara de Representantes y del Senado que supervisan el gasto en defensa están celebrando audiencias consecutivas para revisar la propuesta de presupuesto militar del gobierno para 2027.

Pero las discusiones en la Cámara se desviaron rápidamente hacia la gestión de una guerra que parece estancada, mientras el aumento de los precios del combustible plantea problemas políticos para los republicanos en las elecciones legislativas de mitad de mandato.

La representante Rosa DeLauro, la principal demócrata en el Comité de Asignaciones Presupuestarias de la Cámara, le dijo a Hegseth que “la pregunta que debe responderse al final de esta crisis es ¿qué hemos logrado y a qué costo?”

“Este gobierno no ha presentado al Congreso ningún tipo de estrategia clara o coherente semana a semana, día a día, hora a hora”, sostuvo DeLauro. “La justificación cambia, los objetivos cambian. El objetivo final está mal definido cuando es que se define”.

Por su parte el representante republicano por California Ken Calvert, presidente del subcomité de la Cámara, también preguntó por el impacto de la guerra en el financiamiento militar, así como en las reservas de armas de las fuerzas armadas.

“Persisten las dudas sobre si estamos construyendo la profundidad y la resiliencia necesarias para un conflicto de alta intensidad”, afirmó Calvert.

La representante por Minnesota Betty McCollum, la principal demócrata del subcomité de defensa, presionó a Hegseth sobre si el ejército tiene un plan para reducir tropas en Medio Oriente si el Congreso aprueba los esfuerzos para poner fin a la guerra con Irán.

“Tenemos un plan para escalar si es necesario”, respondió Hegseth. “Tenemos un plan para replegarnos si es necesario. Tenemos un plan para redistribuir activos”. Pero aclaró que no revelaría públicamente los próximos pasos.

Al señalar las reiteradas preguntas de los legisladores sobre la merma de las reservas de armas, Hegseth indicó que la industria de defensa ha recibido órdenes de “fabricar más y rápido” y atribuyó la capacidad insuficiente a gobiernos anteriores y a la ayuda a Ucrania en su guerra con Rusia.

Petroleros anclados en el estrecho de Ormuz, frente a Bandar Abbas, Irán Amirhosein Khorgooi - ISNA

El presidente Donald Trump enfrenta una presión creciente por los impactos económicos de que Irán haya cerrado de facto el estrecho de Ormuz, un corredor marítimo vital por el que normalmente circula el 20% del petróleo mundial. A su vez, las fuerzas estadounidenses han bloqueado puertos iraníes y ambas partes han intercambiado ataques, mientras fuerzas estadounidenses frustraban agresiones contra sus buques de guerra e inutilizaban petroleros vinculados a Teherán.

Trump declaró el lunes que el alto el fuego está en “soporte vital” y criticó a Irán por su propuesta más reciente, insistiendo en que Teherán debe limitar su programa nuclear.

“Diría que (la tregua) ahora mismo es lo más débil que ha estado, después de leer ese pedazo de basura que nos enviaron”, declaró Trump.

El presidente republicano también dijo que quería suspender el impuesto federal a la gasolina para ayudar a los estadounidenses a afrontar el alza de los precios del combustible. Anteriormente había dicho que valía la pena pagar más con tal de impedirle a Irán tener un arma nuclear.

La audiencia del Senado más tarde el martes incluirá a la senadora Susan Collins, de Maine, una republicana cuya reelección este año está lejos de estar garantizada. Ella votó con los demócratas en un intento por detener el conflicto a finales del mes pasado, al afirmar que quiere ver una estrategia definida para llevar la guerra a su fin.

La senadora Lisa Murkowski, de Alaska, otra republicana en el subcomité de defensa de asignaciones presupuestarias del Senado, ha votado en contra de las resoluciones sobre poderes de guerra, pero ha hablado de la necesidad de una autorización del Congreso para que los estadounidenses conozcan los límites y objetivos de la guerra.

También enfrentará a muchos republicanos afines, incluido el presidente del subcomité del Senado, el senador Mitch McConnell de Kentucky, y quizá el mayor impulsor de la guerra con Irán en el Congreso, el senador Lindsey Graham de Carolina del Sur.

Agencias AP y AFP