Comieron en un costoso restaurante y tuvieron una actitud repudiable con la moza que los atendió: “Duele”

El trabajo de los mozos en un restaurante suele ser muy estresante y, a veces, se viven situaciones desagradables. Vera J. Kent, una mujer de Estados Unidos, está empleada en un negocio de la ciudad de Saint Paul, en estado de Minnesota y el mes pasado vivió una situación que la hizo colapsar.

Eran las 4 de la madrugada cuando un grupo de 11 personas acudió al local. “Me dijeron que no importaba cuando les expliqué que solo estábamos el cocinero de la noche y yo y que su comida tardaría alrededor de media hora”, relató Kent, en un video a través de su cuenta de TikTok.

La moza de un restaurante de Estados Unidos relató lo sucedido en su cuenta de Tiktok.

Por el buen trato por parte del personal y la disposición de los clientes, la empleada no se imaginaba el desenlace de la historia. “Disfrutaron cada bocado de la cena y luego me dejaron U$S 3 en total. No como propina, en total, de una factura de $220″, relató la joven.

Además, explicó cómo el grupo huyó sin abonar la cuenta. “Se fueron cuando estaba agarrando la factura”. La moza no pudo evitar el llanto debido al estrés y a la frustración que le causó la situación. En el video se observa cómo se seca las lágrimas mientras limpia las mesas que ocupó el grupo.

También le dedicó un mensaje en la red social a las personas que se fueron sin pagar. “Espero que necesiten el dinero más que yo. Espero que llegaran a casa sanos y salvos y que se sientan culpables. La chica de azul, que no formaba parte del grupo y se ofreció a quedarse y ayudar, espero que tenga la mejor vida. Son malos y no los criaron bien. Duele”, apuntó.

Los usuarios mostraron apoyo a la empleada en los comentarios del posteo. “Llamen a la policía. Es ridículo si el restaurante le hace pagar a la moza por eso”, “Algunas personas son muy miserables”, expresaron. El video se hizo viral y superó las 750.000 visualizaciones en un mes.

Además, la joven expresó que “es extremadamente común” que las personas se vayan sin pagar en el local en el que trabaja. Y se lamentó: “Trabajé muy duro esa noche. No puedo hacer la denuncia porque no sabemos cómo identificar a ningún miembro del grupo ni presentar evidencias de lo sucedido”.

También aclaró que no tuvo que ser ella quien pagara el dinero perdido. “La póliza de mi trabajo me protege. Tengo mucha suerte en eso”, apuntó.

“Comportamiento espantoso”

Un episodio similar vivieron los empleados de un restaurante de comida hindú en Inglaterra, llamado Black Country Bombay Pickles. Aunque en este caso sí se abonó la cuenta, la situación también fue muy desagradable para el dueño y los mozos del negocio.

Un grupo de 25 amigos reservó una mesa en el restaurante y, luego de ser atendidos, dejaron una reseña en TripAdvisor que no daba muy buena imagen del negocio. “El servicio fue impactante, 3 horas y media esperando la comida y ¡culparon al tamaño del encuentro! Después de comer en este lugar durante los últimos 10 años y apoyarlo a pesar del Covid como grupo, estamos disgustados. Ahora perdieron a 25 comensales al menos 4 o 5 veces al año, lástima”, apuntaron.

Pero para entender una historia por completo, se deben conocer todas las versiones. Y es que la respuesta del dueño daba la vuelta al relato. Y es que el grupo no pagó por adelantado la reserva ni tampoco quiso elegir el menú previamente. Además, aplaudían y silbaban a los mozos mientras trabajaban. “No toleramos un comportamiento tan atroz y espantoso contra nuestro personal ni las molestias a nuestros huéspedes, por lo que nos negamos a aceptar más reservas de este organizador”, describió el dueño del negocio.