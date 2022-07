Compartió en TikTok un desagradable hábito que mantuvo durante días y la fulminaron en los comentarios

A través de TikTok, una usuaria se convirtió en viral por una particular confesión: pasó diez días sin bañarse. Además de la revelación, aseguró que se sentía bien sin hacerlo y que su caso era una prueba de que no era necesario ducharse con frecuencia. A partir del video, consiguió millones de vistas y recibió muchas críticas y cuestionamientos en los comentarios.

Diariamente, se observan todo tipo de contenidos virales en las redes. El poder de amplificación que tienen las plataformas genera que cualquier historia pueda ser conocida por millones de personas en cuestión de minutos. En ese universo, hay ciertos géneros que se repiten y que suelen ser reproducidos por los usuarios.

Sin embargo, muchos intentan diferenciarse y buscan llamar la atención con casos muy particulares. Esto es lo que sucedió con la usuaria @aydan_jane, que decidió compartir información sobre su higiene en la red social.

La grabación es muy breve y solamente la muestra a la autora mientras se mueve frente a cámara y se toca el pelo. Mediante un texto que incluyó sobre las imágenes y el uso de la voz automática de TikTok, dio a conocer el tiempo que llevaba sin bañarse. “Soy la prueba viviente de que no tenés que bañarte tan seguido para verte y sentirte bien”, comenzó. Después de unos segundos, dio precisiones: “No me bañé en diez días”.

El video de TikTok que se volvió viral

A pesar de que podría no ser cierto y tratarse simplemente de una forma de conseguir atención en la red social, lo cierto es que el contenido tuvo un gran alcance. Publicado hace algunos días, superó las 3.000.000 reproducciones y obtuvo más de 184.000 likes, junto con otros miles de comentarios. La mayoría de ellos apuntaron contra la usuaria y le remarcaron el pésimo hábito de higiene. Por supuesto que el humor no faltó y muchos usuarios le dedicaron varias bromas también.

Lo cierto es que Aydan no se quedó solo con la repercusión de esta grabación y decidió ir por más. Dos días después del posteo, cuando ya acumulaba 12 sin bañarse, decidió finalmente pasar por la ducha y grabarlo. Las imágenes también duran solo unos segundos y dejan ver todo el proceso y luego el momento en el que puso a lavar la ropa que usaba.

El segundo video de la usuaria en TikTok

En esta nueva aparición, uno de los comentarios logró conseguir más información. Una usuaria le preguntó por qué tardó tanto en darse una ducha. En respuesta, la creadora de los videos argumentó que usualmente no pasa tanto tiempo sin hacerlo, pero que esta vez no sentía el cabello grasoso y que no hacía actividades que la hicieran transpirar. En otro comentario, agregó que no se lavó el cuerpo de ninguna manera durante ese período.

A la repercusión que consiguió originalmente se sumó un nuevo video, en donde se quejó de que el campus de su universidad no tenía productos de higiene a disposición en los baños.