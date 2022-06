Abrió un restaurante, no recibió ningún comensal, pero una decisión de su hijo le cambió el negocio

Emprender es una tarea difícil, sobre todo porque no se tiene certidumbre si las ideas propias serán del agrado de los clientes, hasta que ocurre la inauguración. Un hombre hispano tomó la decisión de abrir un restaurante mexicano de tacos, pero cuando la hora llegó, nadie se presentó. Esa emoción que su hijo logró capturar mientras dejaba todo listo se tornó gris al ver los resultados. Sin embargo, dicen que nunca hay que subestimar el poder de las redes sociales y Carlos Cárdenas lo sabía, con un video de TikTok logró salvar de la quiebra al restaurante de su familia. Esta es la historia tras las los clips virales.

En un primer video de TikTok, el usuario @clumzycarlos compartió el rostro de su padre cuando se preparaba para abrir el establecimiento. Luego usó un tono entre blanco y negro para mostrar el lugar, vacío, y sin ningún comensal. Sin embargo, las personas que lo vieron incrementaron de manera abismal en unas horas y esa grabación suma hasta el momento más de 9 millones de reproducciones. “Se ve tan estresado, si vives en Utah, ¡asegúrate de visitar el restaurante de mi papá en algún momento! Se llama Nico’s Restaurant”, decía la descripción del video.

El primer video que publicó Carlos: su papá abrió un restaurante y nadie llegó

Los comentarios fueron una locura y la respuesta de la comunidad virtual demostró que las redes sociales y, en especial TikTok, tienen un poder inimaginable. Algunas personas le dieron ánimo al papá de Carlos. Uno de los usuarios le recordó: “Roma no se hizo en un día, todo a su tiempo”. Otro escribió un presagio de lo que se avecinaba: “Hay que tener fe. Le lloverán clientes”.

Carlos dio un recorrido por el restaurante

Ola de clientes al restaurante de Nico

Y así fue… Desde la publicación del video la semana pasada, familias enteras han llegado al emprendimiento de don Nicolás, quien durante diez años ha servido enchiladas, tacos y más. Incluso fue entrevistado por varios noticieros y su hijo siguió compartiendo esos momentos en su cuenta de Tiktok, en la que sus seguidores deseaban ver qué pasaba con su historia.

Don Nicolás fue entrevistado para la TV en USA

Nicolás le dijo a Univision que jamás imaginó que esto pasara. “Yo no sé nada de redes sociales, mi hijo siempre me decía y yo no quería. Me dijo ‘tratemos’ y todo comenzó a cambiar”. Carlos no deja de darle las gracias a todas las personas que acudieron al restaurante y que les han salvado de la quiebra.

“Después del video, llegaron muchísimas personas y no podemos estar más que agradecidos”, manifestó el hijo del fundador del local. Univision también entrevistó a los comensales, uno de ellos les reveló que conoció el lugar por el video y sintió el deseo de probar la auténtica comida mexicana.

Además de ayudar a su padre en la cocina, Carlos luchará para que el efecto de TikTok no sea efímero. “Ojalá que la gente siga aquí, nos sigan apoyando. Papá está muy feliz y tiene muchos planes a futuro”.

La solidaridad existe en TikTok

En Facebook, esta historia también triunfó, la gente comentaba que es muy raro cómo funcionan las redes sociales, pero que este caso es la prueba de que la solidaridad existe.

“Que bueno, me da mucho gusto, estas historias, me gusta escuchar porque te das cuenta de que aún hay gente que apoya a los demás sin siquiera conocerlos, aún existe el amor al próximo (sic)”, expresó Lourdes Bailey. Incluso, quienes no pueden ir a sitio porque viven muy lejos piensan en como ayudar a la familia Cárdenas.

“Yo vi el video y me partió el corazón. Debería de hacerle un Go FundMe para que gente que no vive ahí les ayude”, compartió Sarahi. Nico’s está ubicado en 1458 WN Temple Street, en Salt Lake City, Utah.