Encontró un cuarto oculto tras un armario de su departamento y descubrió que alguien podría estar viviendo allí

Es frecuente que, tras la mudanza a un nuevo departamento, se encuentren objetos que pertenecían a los dueños o inquilinos anteriores. Pero Sasha Jones, una mujer estadounidense, encontró algo más grande: una habitación oculta. En principio, podría verse como algo positivo, ya que la joven obtendría más metros cuadrados de su vivienda, pero tras investigar un poco junto a su madre, descubrieron algo que lejos estaría de ser beneficioso.

Hace más de 10 años que Sasha vive en la casa y pensó en hacer una mudanza para cambiar un poco. Entonces, llamó a su madre para que le ayudara a empacar sus objetos personales y muebles. Mientras revisaban uno de los armarios, la mujer encontró una puerta secreta que accedía a una especie de ático. Pero descubrió algo aterrador: parecía que alguien vivía ahí.

Sasha Jones descubrió una habitación oculta en su departamento.

Sasha compartió un video a través de su cuenta de Tiktok en el que relata lo sucedido, que data de diciembre de 2020, se hizo viral. El material ya acumula casi 3 millones de reproducciones. Además, la segunda parte del posteo alcanzó el millón de visualizaciones.

“Mi madre se sentó y me dijo: ‘Hay un ático encima del vestidor, del que no sabíamos nada. No aparecía en el contrato de alquiler”, relató Sasha. Además, descubrieron que para acceder a la habitación oculta no sería necesario atravesar el departamento, ya que un cuadrado en el techo del armario estaba ligeramente desplazado y se podía abrir.

Sasha Jones descubrió una habitación oculta en su departamento.

La joven relató que su madre le advirtió que era “muy pesado”, pero que “alguien lo estuvo abriendo desde arriba y moviéndolo hacia un lado”. “Es casi imposible abrirlo desde dentro, pero cuando envié a tu hermano allí, vio una cama, una cómoda y sábanas y un par de zapatos en el piso”, contó.

Y es que la madre alertó al hermano de la joven para que acudiera también a investigar. Pero lo que encontró no relajó a la familia: había huellas de polvo en la habitación de Sasha. Algo que la joven atribuyó al trastorno de sonambulismo y a la parálisis del sueño que sufre desde hace años, pero que ahora duda del origen real.

El aterrador relato de la joven dejó sin aliento a los usuarios en las redes sociales. “No debería estar viendo este video por la noche”, le comentó uno de ellos. Mientras que otro el recomendó: “Tenés que mudarte ya”. También le sugirieron a la joven, en tono de broma, que obligue a al misterioso inquilino a pagar su parte del alquiler.

En ese momento, Jones puso sobre la mesa una teoría que nadie había pensado: ¿Acaso se podría tratar de un fantasma?, planteó. “¿Qué piensan ustedes?”, motivó a sus seguidores para que opinen. Mientras algunos plantearon la posibilidad de que exista un espectro que habita la vivienda, otros insistieron en que debían llamar a la Policía.

Sasha no descartó ninguna posibilidad: “Me pregunto si existe una conexión entre la parálisis del sueño y las almas que aún no pasaron”, comentó en su video. Finalmente, la familia abandonó inmediatamente ese departamento por temor a lo que sucediera dentro de la nueva habitación, pero se desconoce si se mudaron definitivamente o solo lo desocuparon por unas semanas.