escuchar

Si bien la inflación es un concepto común y ampliamente conocido en muchas de las economías a nivel mundial, durante décadas Estados Unidos registró niveles mínimos. No era usual que los ciudadanos revisaran mes a mes los datos proporcionados por la Reserva Federal para conocer el incremento o disminución de esa cifra. El año pasado, cuando el Índice de Precios al Consumidor llegó a 9,1% en junio, muchos no supieron cómo manejar sus finanzas para tratar de sortear sus efectos.

Más de un año después y tras el aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal para tratar de contener el aumento de precios, la inflación cerró en 3,2% en julio, dos décimas más que el mes anterior. Sin embargo, aunque es significativamente más baja que en 2022, hizo mella en el bolsillo de los estadounidenses y todavía afecta los presupuestos de millones de personas de costa a costa.

En junio del año pasado, la inflación en Estados Unidos cerró en 9,1%, la cifra más alta desde la década de 1980 JUSTIN SULLIVAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En promedio, una familia típica gastó 709 dólares más en julio que hace dos años para comprar los mismos bienes y servicios, según Moody’s Analytics. En ese sentido, los mayores incrementos se registraron en los costos de vivienda, en el supermercado, el mantenimiento y seguro del auto y en servicios recreativos como la televisión por cable y servicios de streaming.

Algunas familias se reorganizaron económicamente para hacer frente a los aumentos mediante la implementación de las grandes compras de productos no perecederos que pueden almacenar durante meses, como es el caso de detergentes, papel higiénico y de cocina, y artículos de aseo personal. No obstante, bienes como frutas y vegetales e incluso huevos no pueden ser almacenados por largos períodos de tiempo.

Automovilistas hacen fila para cargar gasolina a sus autos en una gasolinera de la compañía Shell, el viernes 17 de junio de 2022, en Miami (AP Foto/Marta Lavandier)

De acuerdo con Mark Zandi, economista jefe de la empresa financiera, “la alta inflación de los últimos dos años ha causado un impacto severo en la economía”. Sin embargo, no todo son malas noticias. El experto también mencionó que, finalmente, los salarios comenzaron a superar el Índice de Precios al Consumidor, por lo que muchos inversionistas se inclinan por la idea de que la Reserva Federal ya no se vería en la necesidad de aumentar las tasas de interés.

Hace un año, los estadounidenses enfrentaban gastos de alimentos, combustible y vivienda más caros. En el caso de la gasolina, el promedio nacional superó los 5 dólares por galón (el equivalente a 3,7 litros), algo impensable si se considera que en 2021 costaba 2,21 dólares e incluso menos. Lo mismo sucedió con la leche, que alguna vez costó US$1,30 y aumentó a US$4,90.

Es probable que no existan respuestas fáciles o soluciones indoloras cuando se trata de inflación. A nivel global fue el resultado de la ruptura de la cadena de distribución desde el inicio del Covid-19 y posteriormente la guerra en Ucrania, que elevó el precio de las commodities o materias primas. En el caso de Estados Unidos, algunos analistas coincidieron en que los billones de dólares en los programas de estímulo que el presidente Joe Biden gastó en su implementación para enfrentar los estragos del coronavirus formaron parte del escenario actual.

LA NACION