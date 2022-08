Cómo alquilar la casa de Sarah Jessica Parker en Los Hamptons por menos de 20 dólares

Luego de crecer con series de televisión que tenían en Nueva York sus destinos más icónicos, como Sex and the City, muchos soñamos con conocer los lugares que veíamos en la pantalla. Tal como nos enseñó Blair Waldorf en Gossip Girl y las destacadas escaleras MET o el café Central Perk, de la entrañable serie Friends. En el caso de los dos primeros, sus protagonistas solían relajarse en Los Hamptons, en donde toda la élite neoyorkina se tomaba unos días de descanso. Aunque quizá esta opción no es accesible para cualquier persona, debido a los elevados costos. Gracias a Sarah Jessica Parker, inolvidable por su papel de Carrie Bradshaw, ahora algunos afortunados podrán hospedarse en la casa de playa que tiene en Amagansett a través de una reserva en el sitio Booking.

Cómo es la casa de Sarah Jessica Parker en Los Hamptons

La exclusiva propiedad se construyó en 1940 y está frente al mar, pero desde que la actriz la adquirió en conjunto con su esposo, Matthew Broderick, la reformaron y redecoraron. En los interiores, se pueden apreciar una chimenea de ladrillo, una cocina espectacular y otras comodidades. Además, tiene un sendero que bordea la casa y permite acceder a una de las playas más privadas.

“Con un armario de ensueño repleto de calzado de la línea de lujo homónima de Sarah Jessica, así como un bar casero totalmente abastecido con Thomas Ashbourne, la cabaña de tres habitaciones es el lugar de ensueño junto al mar para quitarse los zapatos, colocarse frente a su impresionante chimenea de ladrillo y deleitarse con una tabla de embutidos con el Perfect Cosmo favorito de la actriz listos para servir. Esta escapada cuenta con una amplia terraza rodeada de exuberante vegetación, que proporciona un patio trasero completamente privado para relajarse”, se lee en el sitio web.

La productora añadió para Booking que, cuando diseñaron el espacio, su objetivo era crear un sitio para familiares y amigos que fuera cómodo y privado. Fue la propia Sarah Jessica quien le dejó una nota a todos los interesados en quedarse en algunos días específicos en su refugio: “Estoy encantada de dar la bienvenida a los huéspedes a este pequeño hogar lejos de casa junto a la playa y espero que el acogedor espacio que creamos en nuestra casa de campo de los Hamptons sea justo lo que el médico les recetó”, se leía al principio de su mensaje.

Con su visita, los huéspedes podrán conocer todo lo que Amagansett tiene que ofrecer, mientras disfrutan de algunas de las cosas favoritas de Parker para hacer en la zona, como relajarse en el patio trasero, pasar días leyendo y cenar en algunos restaurantes locales favoritos como Nick & Toni’s y Lobster Roll.

“Queremos que nuestros huéspedes se sientan como en casa, así que siéntanse libres de quitarse los zapatos, entrar en el bar completamente lleno y admirar todos los electrodomésticos vintage que coleccionamos o a lo largo de los años”, añade en su nota.

¿Cómo será la experiencia en la casa de Sarah Jessica Parker?

La experiencia también incluye:

Una nevera repleta de algunos de los aperitivos favoritos de Sarah.

Un bar completamente abastecido con cócteles artesanales de Thomas Ashbourne.

Un par de zapatos SJP by Sarah Jessica Parker

Reservas en Nick & Toni’s y Lobster Roll.

Transporte de ida y vuelta a las actividades.

Un día de playa con todo lo necesario.

Una visita a la granja Amber Waves.

Un viaje de compras en Amagansett Square.

La casa en los Hamptons de Sarah Jessica Parker cuesta menos de 20 dólares

Como una mala noticia para todos los que quizá ya se estaban apuntando para su reserva, únicamente estará disponible el martes 23 de agosto de 2022 a las 12 p.m. ET por orden de llegada. Habrá que ser rápidos, ya que la estancia de dos noches tendrá lugar desde el viernes 26 de agosto hasta el domingo 28 de agosto de 2022 por solo 19,98 dólares, el año en que la actriz le dio vida por primera vez a Carrie Bradshaw.