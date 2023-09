escuchar

El gobierno de Estados Unidos dio el Crédito de Reembolso de Recuperación a inicios de la pandemia, en 2020, para ayudar a las familias a sobrellevar la crisis económica que se generó en ese momento. Sin embargo, hasta el día de hoy hay miles de estadounidenses que no lo han cobrado. Por eso, el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria (Tigta, por sus siglas en inglés) envió un informe para detallar cómo acceder a él si no se ha solicitado.

Son 10 millones de personas las que no tienen todavía el dinero en las manos, pero cada caso es diferente, de acuerdo con el comunicado. Por ejemplo, hay algunos contribuyentes que obtuvieron el pago en forma de tarjetas de débito prepagas, pero las tiraron al confundirlas con otros documentos en su correo y es por eso que hasta ahora creen que no recibieron nada. También están los estadounidenses que no hicieron una declaración de impuestos federal, que era uno de los requisitos principales para ser acreedor del cheque de estímulo.

Durante varios años hubo cheques de estímulo para las familias de EE.UU.

Aun así, todavía hay solución para algunos. La forma más sencilla para reclamar los pagos disponibles, de US$1200, US$600 o US$1400, es simplemente presentar una declaración de impuestos y luego enviar una solicitud. De esa forma, el contribuyente recibirá el reembolso correspondiente.

Para quienes no cumplieron con esta obligación tributaria en 2019, 2020 o 2021, por cualquier motivo, también hay una opción y es que pueden utilizar la herramienta GetCTC, solo que para eso deben cumplir alguna de las tres características:

Que sus ingresos anuales sean son inferiores a US$12.200.

Estar casado y haber presentado una declaración conjunta en la que la cifra sea inferior a US$24.400.

No tener ingresos.

Asimismo, el Tigta instó a tener cuidado a la hora de usar esta plataforma, ya que no está disponible o no es aconsejable para algunos. Los estadounidenses que vayan a presentar una declaración de 2022 o los que recibieron una extensión y la presentaron antes de octubre, por ejemplo. Usar GetCTC en lugar de enviar su declaración federal ralentizará el procesamiento de su documento y también cualquier reembolso.

El IRS da consejos sobre el Crédito de Reembolso de Recuperación

A través de su página oficial, el Servicio Interno de Impuestos (IRS por sus siglas en inglés) informó que hay otra forma de verificar el estatus de algún pago: “Acceda de forma segura a su cuenta en línea del IRS para ver el total de los montos de su primer, segundo y tercer pago de impacto económico en la página ‘registros de Impuestos’. Ya no se puede utilizar la aplicación Obtener mi pago para verificar esta información”. De esa forma, el contribuyente sabrá cuál es la cantidad que le falta recibir.

Los cheques de estímulo estuvieron disponibles para los habitantes de todo el país

Por otro lado, la agencia expresó que es importante que el solicitante comprenda que cada pago corresponde a una jornada fiscal diferente. Entonces, si no presentó su declaración de impuestos de 2021, por ejemplo, el cheque de estímulo que le falta recibir es el de ese año.

